Utazásuk célja most is az volt, - írja levelében Ferenczyné Lendeczky Katalin - hogy hitet vigyenek a lecsatolt országrészben rekedt honfitársainknak, érezzék az összetartozást, hogy egy nemzet vagyunk, ápolják meglévő kapcsolatokat, néhány napot eltöltsenek velük, azokkal, akik - mint fogalmazott - példát mutatnak nekünk szülőföldhöz, anyanyelvünkhöz való ragaszkodásból. azis céljuk volt az utazóknak, hogy meghallgassák Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke beszédét Tusványoson.

"Ezúttal Segesvár irányába utaztunk. Útközben emlékeztünk a 200 éve született nagy költőnkre, Petőfi Sándorra. Lázárfalván régi, Csíkkozmáson új szállásadóink vártak bennünket. Július 20-án felkerestük Nyergestetőt, megkoszorúztuk a magunk által állított kopjafát. Utazásunk egy új programmal bővült. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy Tusványoson bemutatkozott a CÖF Klub Miskolc is. Heizler Norbert a CÖF országos koordinátora ismertette a CÖF törekvéseit és eredményeit, majd elnökünk, Dr. Lengyel Attila nagyon szép képes összeállítással ismertette tevékenységünket, civil kapcsolatainkat, nyomainkat az ezeréves Magyarország területén. Vitéz Tóth Dániel pedig elmesélte Tusványos létrejöttét a kezdetektől, melynek Ő is részese, alakítója volt. Kiegészítette Őt az Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke, Bedő Zoltán. Nagytiszteletű Krizbai Imre ny. református lelkipásztor a velünk való barátság kialakulásáról beszélt" -így ír Ferenczyné Lendeczky Katalin a levélben. a miniszterelnöki beszédről pedig így fogalmaz: "Orbán Viktor miniszterelnök úr most is több évre, évtizedre előremutató világpolitikai-, geopolitikai ismertetőt tartott. Mindig felemelő érzés olyan emberek között hallgatni Őt, akik velünk egyformán gondolkoznak nemzetről, világról".

Mint a szerző írja, Uzonkafürdőn székely barátaiknál jártak, majd voltak a csíkszentsimoni Csíki Sörüzemben, majd Borszéken. Koszorúkat, szalagokat helyeztek a tatárdombi-, nagyenyedi- világháborús emlékműveknél, Tamási Áron sírját is meglátogatták Farkaslakán. Gyönyörködtek a Kőközben, a Székelykőben, az Aranyos völgyében. Megcsodálták a gyergyóditrói templomot és a nagyváradi püspöki palotát is.

Utazásukat Asztalos Juliannával közösen versekkel, elbeszélésekkel tették emlékezetesebbé.

"Mi mindig búcsúzunk" - írta Reményik Sándor. Mi is búcsút intettünk Erdélynek, a Parciumnak"

Ferenczyné Lendeczky Katalin levelében végül köszönetet mondott két vezetőjüknek, Attilának és Daninak, akik lehetővé tették, megszervezték a programot.