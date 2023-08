Kézműves foglalkozás, falmászás a Factoryban, koncertek, bűvész bemutató a gyerekeknek, és jóga az anyukáknak – többek között ilyen foglalkozásokat szervezett a Háromkő Egyesület, a Pontközpontban az ukrán menekültek részére. De voltak a Parlamentben és Ózdon a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban is és egy borkóstolón is részt vehettek a Richter pincészet jóvoltából. A szervezet tagjai már a háború kirobbanásakor azon gondolkodtak, hogy ők hogyan tudnának segíteni az ukrán menekülteknek, anyagi forrás nélkül. Egy idő után bebizonyosodott, hogy nem is pénzre van a legnagyobb szükségük, hanem programok szervezésére, hogy eltereljék figyelmüket a háború borzalmairól és az otthon hiányáról, amennyire ilyen helyzetben ez lehetséges-mondta az elnök. Jernei Péter a Háromkő Egyesület elnöke szerint az ellátó rendszerük már szép lassan kezd kialakulni, de arra senkinek sincs kapacitása, hogy programokat szervezzen számukra, ami azért is különösen fontos lenne, mert nincs talaj a lábuk alatt és nincs helyismeretük, nem ismerik az országot, ezt a várost sem, és kapcsolati hálójuk sincs.

„Sokszor be vannak zárkózva a menekültszállásra, a gyerekek még csak-csak kimozdultak az iskolába, közösségekbe, de a hétvégén igényelnék a szüleikkel a közös, értékes időt – mondta a Háromkő egyesület elnöke. Majd hozzátette, egyfajta lelki elsősegély ez, mellyel a bennük lévő traumákat tudjuk egy kicsit enyhíteni és az otthon hiányát.

Sorsközösség

Jernei Péter tájékoztatása szerint a Magyar Református Szeretetszolgálat meghirdetett egy lehetőséget, mellyel támogatták azokat a szervezeteket, akik valamilyen formában segítenék az ukrán menekülteket.

Erre pályázott az egyesület is, és most már a második ciklusban szerveznek szabadidős programokat. A nyári időszakban még nagyobb szükség volt erre, hiszen ilyenkor iskola nincs, a szülők dolgoznak, és a gyerekeket végképp nem tudják kire bízni nagyszülők, rokonok, szomszédok, ismerősök hiányában.

„Elképzelni sem lehet, hogy ülnek otthon és nézik a híreket, hogy az otthonuk, hogyan pusztul el. Legalább arra az időre, amíg ez a közösség összejön, egy kicsit kirángatják őket az apátiából. Sokszor nem is értik, hogy mi zajlik körülöttük a nagyvilágban. A gyerekek, ha nem is fogják fel, hogy mi történik, de érzik szüleiken a feszültséget, és nyugtalanok ők is. Legalább egy kis időre felhőtlenül tudjanak nevetni és tudjanak egymásra figyelni”- mondta az elnök.

Lelki elsősegély most a legfontosabb

Az alapítvány tagjai állampolgári kötelességüknek érzik a társadalmi felelősségvállalás jegyében, hogy segítsenek.

„Szomorúan látom, hogy tavaly mindenki kitette az ukrán zászlót és a facebook oldalon is szolidaritásáról biztosította az ukránokat, de mára már el is feledkeztek erről az emberek, pedig a probléma nem szűnt meg. Ezek az emberek még itt vannak, sőt cserélődnek és még többen lettek. A támogatás ugyanolyan fontos, mint tavaly ilyenkor, semmi sem változott.

Kiránduláson

Forrás: Háromkő Egyesület

Jönnek a menekültek és még intenzívebbek a harcok. Időt, energiát és pénzt kell erre áldozni, mert kötelességünk, hogy segítséget nyújtsunk”- hangsúlyozta Jernei Péter.

Tenni kell

A pontközpont az itt élők igényeire próbált reflektálni - tette hozzá a Háromkő Egyesület elnöke. Véleménye szerint, ha nem ukránok lennének bajban és menekülnének a háború elől, ugyanúgy segítenének rajtuk. Majd leszögezte, amíg a háború tart és az igény fennáll, amíg szükség van rájuk, segítenek. A reformátusok segítsége nélkül nem olyan intenzitással, de folytatják a munkát, hogy a mindennapok nyomása alól kirángassák a családokat.

A természetjárás is sokat segít a menekülteknek: egy időre elfelejtkezhetnek szomorú helyzetükről

Forrás: Háromkő Egyesület

Az ukrán állampolgárok Jernei Péter tapasztalata szerint nagyon hálásak az odafigyelésért, ezért bízik abban, hogy hazatérve ezek az emberek Magyarország jó hírét és vendégszeretet fogják magukkal vinni. Legutóbb körülbelül 15 családnak 50 ezer forintos élelmiszer vásárlási utalvánnyal tudtak segíteni.