Kovács Vencel családja számára szerveznek jótékonysági autóstalálkozót augusztus 19-én, szombaton, 15 órától a Bánhorváti Falunapon a Sportpálya melletti füves részen. Rally és más versenyautók gyűlnek össze a helyszínen, amelyeket a megtekintés mellett, ki is lehet majd próbálni. Az első tiszteletkör a kis Vencié lesz! A másfél éves, Bánhorvátiban élő kisfiúra még műtétek sora vár. Ehhez az adományokat a kihelyezett gyűjtőládába tehetik bele az érkezők, vagy tombola-ticket segítségével adakozhatnak.

- Két éve támadt az ötletem, hogy a helyi rally autósok felvonulásával színesíteni lehetne a Bánhorváti Falunapot, és mint önkormányzati képviselő kezdeményeztem ezt. A fiataloknak szerettem volna kedvezni vele, hogy beleülhessenek és megnézhessék a járműveket – számolt be szerkesztőségünknek Demeter Sándor ötletgazda. - Először két-három autót sikerült csak verbuválnom. Aztán tavaly megkerestem egy barátomat, aki többször szervezett rallyt, hogy segítsen. Úgyhogy egy évvel ezelőtt már tíz autóval vonultak fel a rallysok a Bánhorváti Falunap társrendezvényeként. Talán ennek és a kóstolóval egybekötött főzőversenynek is köszönhető, hogy a falunap rendkívül népszerű esemény. Mindig jönnek a környező helységekből is emberek és Berzétéről, felvidéki testvértelepülésünkről.

Autókázásért adomány

Látványosnak ígérkezik az idei autóstalálkozó BMW-kel és egyszemélyes rallycross autóval.

- Vencel és családja helyi lakosok, ezért ismerjük őket. Korábban már szerveződött a községben egy jótékonysági koncert is a kisfiú gyógykezelése javára. Ebben az évben szintén erre a célra, illetve üzemanyagköltségre gyűjtünk a kórházba utazáshoz önzetlen, civil összefogás keretében. Szerintem elég nagyszabású lesz az idei autóstalálkozó, amelyet elkerített helyen, polgárőri felügyelet mellett rendezünk. Az egyik autóval pár kört is lehet majd tenni egy gumipályán. A kihelyezett gyűjtőláda lényegében becsületkasszaként fog működni az autókázásért cserébe. Úgy gondolom, hogy bármekkora összeg segítség ilyen nagy bajban a családnak. Különösen, ha szeretettel adják. Emellett emlékbe egy az adakozók által aláírt és bekereteztetett rendezvényplakátot is szeretnénk átnyújtani a családnak, akik a falunapra is eljönnek – fejtette ki a kezdeményező.

Vencel gyógyíttatására gyűjtenek Bánhorvátiban

Fotó: olvasónktól

Venci mosolygós kisfiú

A család hálás a jótékonysági rendezvényért. A befolyó adományt utazási költségre és terápiára költenék.

- Boldogok vagyunk, hogy újabb kezdeményezés alakult a kisfiunknak a gyógyulása érdekében. A Bánhorvátiban tartott jótékonysági rockkoncert mellett az NB2-es kazincbarcikai futball csapat is gyűjtött már Vencelnek három mérkőzésén. Úgyhogy ez már a sokadik alkalom, hogy segítséget kapunk és nagyon hálás szívvel fogadjuk – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kovácsné Szabó Renáta, a kisfiú édesanyja. - Venci ránézésre egy teljesen egészséges, mosolygós kisfiú. Mellkasán a heg mutatja, hogy már több nyitott szívműtéten esett át. A pocakjába pedig egy tápszonda van beleműtve, amin keresztül fecskendővel tápláljuk őt. Egyik életmentő műtétje során sajnos lebénult egy rekeszizma, ezért lélegeztetőgéppel alszik. Édesanyám sokat segített a 4 és 10 éves bátyjai nevelésében. Hatvanas éveiben is hatalmas erőbedobással, bravúrosan helytállt ebben a nagy feladatban. Szerencsére a munkahelye rugalmasan kezelte azt a tíz hónapot, amíg itthon maradt a gyerekekkel, de most már csak a férjemre támaszkodhatok.

Evésterápiát keresnek

Vencel egy újabb nyitott szívműtét előtt áll, amit valószínűleg életében még kétszer meg kell ismételni.

- Venci szíve kielégítően működik, de ismét egy nagyon nagy szívműtét előtt állunk. Mindkét tüdőága szűkületes, emiatt a jobb szívkamrának nagy erőfeszítéssel kell pumpálnia és szívelégtelenség állapotában van. Reményeink szerint ez, a negyedik nyitott szívműtéte megszünteti majd ezt az állapotot. Óvodás és kiskamasz korában lesz még egy-egy ilyen műtéte, mert van egy műbillentyűje, amit ekkor fog kinőni. A mostani műtét állami kórházban történik majd, ezért nem kerül pénzbe. Viszont az utazással, étkezéssel járó járulékos költségek magasak. Továbbá komplex evésterápiás lehetőséget keresünk Vencelnek, amivel megtanulhatna önállóan enni és teljes életet élhetne. Jelenleg nem érez éhséget, és tíz hónap alatt kilencszer került lélegeztetőgépre, emiatt traumatizálódott a garatja. Grázban van egy központ, amely kifejezetten a szondával táplált gyerekek evésterápiájára specializálódott, de az elég drága a hazai terápiás lehetőségekhez képest. Úgyhogy várjuk az adományokat a jótékonysági autóstalálkozó mellett, a fiunk mögött álló Supersum Alapítvány számlaszámára is, amely gyűjtésével folyamatosan támogat bennünket – árulta el az anyuka.