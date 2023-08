Később a koncertet is megnézik

Elsősorban a zenekarok miatt jöttek a fesztiválra, a Tankcsapda koncert érdekli őket leginkább - mondta Tóth Máté és felesége Veronika, akik Bodrogolasziban laknak, és csak a szombati napra érkeztek Szerencsre. A Facebook-on találtak rá a Csokiútlevél programra, ezért korábban érkeztek, hogy végig tudjanak menni az összes helyszínen az esti koncertek előtt.

A gyermekkor jutott eszükbe

Csakúgy, mint mindenkinek, aki részt akart venni a játékban, a cukrászdai helyszínen a belépő egy Gombóc Artúr fagyi volt, vagyis egy gömb csokoládé, nagyon kedvezményes, 100 forintos áron.

„Nem is szeretem a csokifagyit, de ez nagyon finom” - vélekedett Balogh Vivien, aki párjával Zolnai Sándorral járta be a Csokiútlevéllel a négy helyszínt. Hajdúböszörményből jöttek, a szombati napot szemelték ki, természetesen egészen estig maradnak a fesztiválon. Vivien már másodszor járt a csokoládégyárban, de most is tetszett neki. Sándor kiemelte, hogy nem is számított akkora termékkínálatra, mint amit ott megismertek. Ami szintén megfogta őket, az a nosztalgikus érzés volt, amikor gyermekkoruk kedvenc édességeit megpillantották. Még egy érdekességre is rájöttek: a csokimikulásokat és szaloncukrokat már most, az augusztusi kánikulában elkezdik gyártani. „Nagyon jó kis program” – tette hozzá Vivien, de elárulta, nagy kedvence a Folow The Flow, úgyhogy a koncertet is várja.