Fotósorozatot osztott meg a Mályi Madármentő Állomás annak az áramütést szenvedett kis gólyának a gyógyuló sérüléséről, amelyet Viss településen mentett meg egy természetvédelmi őr. Mostanra reménykedhetünk benne, hogy a hosszas rehabilitáció eredményeként tavasszal visszatérhet a természetbe. Az eset nem egyedi, de legtöbbször nem végződik ilyen szerencsésen a történet. Madarászok mondták el ennek kapcsán, hogy mi mindent lehet tenni a villanyvezetékek madárbaráttá tétele érdekében.

Napokig csak feküdt

– Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságához (ANPI) jelentették be, hogy egy sérült gólya fekszik az úton Viss településen. Az ANPI természetvédelmi őre mentette meg a fiatal gólyát és hozta el hozzánk – számolt be szerkesztőségünknek Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. - Nagyon csúnyán megégett a jobb oldali szárnya, lába és részben a másik lába is. Amikor megérkezett, a fekvésen kívül szinte semmit nem tudott csinálni napokig. Etetni és itatni kellett és mint a kisbabákat, járni tanítottuk. Az áramütés hatására a két lábában izomgörcs keletkezett és az egyik teljesen bekeményedett, ezért sokat masszíroztuk. Hat nap küzdelem után sikerült a kis gólyát felállítani. Ez azért fontos, mert, ha egy gólya nagyon sokáig fekszik, akkor már nem biztos, hogy valaha föl fog állni. Először kicsiket lépkedett és azóta egyre jobban van. Idén már nem tudjuk elengedni, ezért átteleltetjük és bízunk benne, hogy jövő tavasszal újra szabad lehet.

Heti szintű probléma

Egyelőre nem automatikus a madárbarát villanyvezetékek felszerelése.

- Szinte minden héten érkezik hozzánk egy áramütött madár. A védett fehér gólyákon kívül, amelyek kizárólag nyáron tartózkodnak hazánkban, az egerészölyvek, a vörös vércsék és a baglyok az áramütéstől legveszélyeztetettebb nagy testű madarak minden évszakban. Két évvel ezelőtt, amikor egy teljes tiszalúci gólyacsalád pusztult el áramütésben, történtek lépések a villanyvezetékek madárbaráttá tételében, szigetelésében, földbe fektetésben. Viszont rendszeres kezdeményezések nincsenek, pedig az egész országban szükség lenne rá. Egyébként több figyelemfelkeltő akciót is szerveztem már emiatt, amikor az áramszolgáltatóhoz is bementem – idézte fel az állatvédő.

Öreg védőeszközök

Bükk környéki madarászok rendszeresen részt vesznek a villanyvezetékek ellenőrzésében.

– Időről időre gyűrűzünk madarakat, köztük gólyákat is. Idén már az általunk gyűrűzött 10 gólya közül három-négyről érkezett hír, hogy áramütés miatt elpusztult – osztotta meg velünk Somoskői Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Bükki Helyi Csoportjának alelnöke. – Azért, hogy kevesebb madarat rázza meg az áram, a középfeszültségű vezetékek tartóoszlopain lévő fém tartókra szoktak műanyag védőt, úgy nevezett papucsot helyezni az áramszolgáltató kérésére. Más helyeken pedig a vezetékek kapnak műanyag burkolatot, de korántsem mindenhol. Azonban ezeknek az eszközöknek az élettartama sem véges és időnként cserélni kellene őket, amire már ritkán jut kapacitás. Jó új építésű megoldás, amit külföldön régen szabványosítottak, hogy nem a kerettartó fölött, hanem alatta lóg a vezeték, mert azt szigetelni sem kell. A legislegjobb pedig az, hogyha a földben megy a vezeték, ami a bükki településeken bevett gyakorlat, de nagyon költséges. Egyesületünk egyébként időről időre ellenőrzi a középfeszültségű vezetékszakaszokat. Statisztikákat készít róla, hogy mennyi madár hullott el az adott helyeken és mely megoldásoknál, majd megkeresi az áramszolgáltatót.

Állatvédőkkel együtt

Az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. jogutódjához, az MVM Zrt.-hez is eljuttattuk az ügyben a kérdéseinket és a következő választ kaptuk:

"Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a természet megóvására és az élővilág védelmére. Hosszú évek óta együttműködünk a nemzeti parkokkal, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) a madárvilág védelme érdekében" - nyilatkozta szerkesztőségünknek az MVM Émász Áramhálózati Kft. "A kiemelt fajok elterjedése kapcsán fontos, problémás területeket a MME egy prioritástérképen jeleníti meg. Az itt megjelölt, mielőbbi beavatkozást igénylő helyeket, továbbá az MME és a nemzeti parkok által évenként frissen megadott helyszínek madárvédelmi átalakítását kiemelten kezeljük: 2022-ben 128 helyszínen szüntettek meg szakembereink különböző madárfajokat érintő veszélyforrásokat. Továbbá folytatjuk transzformátor átépítési programunkat is, 2022-ben például összesen 166 helyszínnel gyarapítva azt" - írják.

Madárbarát megoldások

Az MVM Csoport részletesen beszámolt róla, hogy milyen műszaki újításokat hajtottak végre a madarak érdekében a villanyvezeték-hálózatban.

"Szakembereink folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szabadvezeték-hálózat valamennyi potenciálisan veszélyes része madárbaráttá váljon. Az áramütés elleni védekezés történik egyrészt a meglévő oszlopok fejszerkezetének átalakításával, az új hálózatokon pedig az eleve madárbarát fejszerkezet-típusok használata az egyik legkézenfekvőbb megoldás. Jelenleg minden új építésű tartó- és feszítőoszlopot madárbarát módon alakítanak ki szakembereink. A kapcsolókészülékkel szerelt feszítőoszlopok, az oszloptranszformátor-állomások és csomóponti oszlopképek esetében folyamatosan folynak a madárbarát fejlesztések áramhálózati társaságainknál. Az ütközéses baleseteket a légvezetékek láthatóságának növelésével vagy földbe helyezésével lehet elkerülni. Bár nagy költség-, munka- és időigényű a létesítése, madárvédelmi szempontból a földkábel jelenti a tökéletes megoldást, hiszen így mind az oszlopokon történő áramütés, mind a légvezetéknek ütközés kizárható. Az MVM Émász jelentős kábelesítési projekteket valósított meg például a túzok élőhelyein, a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben és a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetben. Üzem- és ellátásbiztonsági szempontok mellett madár- és természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségűek továbbá az MVM Émász Mátrában és Bükk hegységben megvalósított kábelesítési projektjei is, amelyek során az elmúlt öt évben összesen 64 km hosszan épültek földkábelek a szabadvezetékek helyére" - sorolta az áramszolgáltató.