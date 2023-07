A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola sikeresen teljesítette legújabb Erasmus+ külföldi mobilitási programját. A szakképzési mobilitási programban az intézmény német partnerei: a Staatliche Berufsschule 3, Aschaffenburg szakképző intézmény, valamint az ír Munster Technological University, Tralee, amely egy felsőfokú több célú intézmény. A projekt két éven keresztül zajlott le, amelyben négy utazás valósult meg. Egy diák és egy oktató utazott Németországba, valamint egy diák és egy oktatói szakmai utat Írországba szerveztek.

Élményekben gazdag tanulási lehetőség

A diákok az utazások során 12 vendéglátós szakmát tanuló diák vett részt az írországi, valamint ugyanannyi a németországi mobilitáson. A külföldön töltött 24 napból 12 munkanapot a partnerintézmények által biztosított vendéglátó egységekben gyakorlati munkával töltöttek, 3 munkanapon pedig a partneriskolákban elméleti oktatáson és projektoktatáson vettek részt. A program ezen túl lehetőséget kínált két tanulmányi és egy kultúrtörténeti kirándulásra mindkét célországban, ahol megismerhették a részt vevők régiónevezetességeit, hagyományait, valamint betekintést nyerhettek az ír, valamint a német sörkészítés folyamatába. Mindemellett szervezett hotellátogatásokon vettek részt, ahol előadásokat hallgattak a rendezvényszervezésről és a környezetkímélő vendéglátásról. A munkaalapú tanulás alatt a diákok elsajátították a rendezvények szervezésében alkalmazott, hatékony „jó-gyakorlatokat”.

A tanárok csoportja

Az elméleti munka a partneriskola számítógép termeiben folyt, ahol a résztvevők IKT eszközök segítségével prezentációkat állítottak össze az adott célországban tanultakról. A mobilitások teljesítését követően a szentpálisok képesek lettek tematikus rendezvények megszervezésére, beleértve minden apró részletet a rendezvény felvételétől a kalkulációkon és a diszpozíción át a kivitelezésig. A szakács, cukrász tanulók alkalmazva a korábbi sikeres pályázat során tanult ismereteiket, egészséges étrendet tudnak összeállítani egy alkalomhoz illő tematikus vendéglátó rendezvényre. A pincér tanulók pedig egy adott alkalomhoz igazodó menüajánlathoz italsort tudnak összeállítani, valamint megfelelő terítési, felszolgálási módot és a rendezvény jellegéhez illeszkedő protokoll szabályokat alkalmazni. Hazaérkezés után a diákok iskolai szinten átadták az új ismereteket tanulótársaiknak bemutató előadások keretében, továbbá segítséget nyújtanak a tanüzemben más csoportoknak.

Több út, megannyi élménnyel

A szakemberek mobiltásai során 4-4 oktató utazott 6 napra a német, majd az ír partnerekhez. Szakmai útjaikon részt vettek job-shadowingokon és üzemlátogatásokon, valamint különböző rendezvények szervezését figyelték meg a kijelölt vendéglátóhelyeken. Az oktatók ismeretei is bővültek a rendezvények hatékony szervezése terén, valamint idegen nyelvi-, digitális- és szociális kompetenciájuk és transzverzális készségeik fejlődtek. Hazaérkezésüket követően "tanácsadói" szerepkört töltenek be az oktatók az intézményben, és folyamatosan figyelemmel kísérik, valamint segítő tanácsokkal látják el a mobilitásban részt vevő diákokat rendezvényszervezői munkájuk során. A történtek eredménye, hogy a projektoktatás terén is nagy előrelépést tesz az iskola a külföldön elsajátított tanítási-tanulási módszerek alkalmazásával.

Hatalmas szakmai fejlődést jelent

“Imádtam Erasmusos diákként Írországban lenni, mert ott igazán megtanulhattam mit jelent egy “busy” vendéglátóhelyen dolgozni es rendezvényeken részt venni – mondta portálunknak Jáborszki Luca, aki már a Miskolci Egyetemen tanul, turizmus és vendéglátás szakon. Hozzátette: a távoli szigetország kultúrája és munkakultúrája hamar magával ragadta őket. „Szívesen mentünk be dolgozni, kirándulni és tanulni a partner főiskolára. Számomra a Food-Tour program által nyújtott, életemet gazdagabbá tevő rengeteg élmény közül talán az ír életszemlélet volt a legmeghatározóbb” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy az ott töltött idő alatt anyanyelvi szintre emelkedett az angol nyelvtudása is, valamint mind szakmailag, mind emberileg felkészítette őt az egyetem kihívásainak leküzdésére, hiszen az átadott tudás mellett önállóságot is megkövetelt. „Nagyon hálás vagyok érte, hogy benne lehettem az Erasmus+ Food- Tour csapatában és bármikor visszamennék Írországba” – húzta alá.

Megismerkedtek a szállodai, vendéglátós munka rejtelmeivel a diákok

Szabóné Trum Tünde, az iskola igazgatónője, aki maga is részt vett az írországi mobilitáson, azt mondta a boon.hu-nak, hogy ezek a programok olyan pluszt adnak a résztvevőknek, amik képesek megváltoztatni az életüket, továbbá ezek a programok a szakmai képzés fejlesztéséhez is hozzájárulnak, hiszen a partner intézményeikben, duális partnereknél szerzett szakmai tapasztalatokat a saját szakmai programjukban is adaptálják, így ezzel lehetőséget adnak mindenki számára a tovább fejlődéshez. „Az ERASMUS + programok intézményünk tanulói számára lehetőséget adnak arra, hogy próbára tegyék magukat egy másik országban, megismerjék annak kultúráját, szakmai és baráti kapcsolatot építhetnek ki, önállósodhatnak” – mondta. Arra is rámutatott, hogy a tanulóknak óriási lehetőség egy ilyen út, hiszen a szakmai tudásukon túl a nyelvtudásukat is tökéletesíthetik és ezen kompetenciákkal a munkaerőpiacon sokkal nagyobb eséllyel tudnak a jövőben elhelyezkedni. „A Szentpáliban megvalósított ERASMUS+ szakmai programok lehetőséget, sokszínűséget és sikert jelentenek, minden résztvevő számára!” – hangsúlyozta.