A gyalogátkelő vajon mi? - írhatnánk át Pain 1994-es hip-hop klasszikusát azt a videót látva, amely Miskolcon készült a diósgyőri városrészben vasárnap. Az autó fedélzeti kamerájával készült felvételen az látszik, hogy azon a szakaszon, ahol középen van a villamosmegálló egy középkorú férfi a villamosmegállóból indulva, a kijelölt gyalogátkelőhelytől néhány méterre magától értetődő módon lép le a forgalomba, miközben az autósnak fékeznie kell, hogy el ne üsse. Ezt a szabálytalan gyalogos egy laza intéssel nyugtázza és sétál tovább, mintha mi sem történ volna.

A videót készítő és azt portálunk rendelkezésére bocsátó autós se igen tudott mit mondani az esetre, ami nyilvánvalóan több szempontból is roppant balesetveszélyes, hiszen a gyalogos magát is „elüttethette volna”, de, ha az autós félrerántotta volna a kormányt, akkor ütközés is lehetett volna a dologból.

A videó felkerült a közösségi oldal egyik csoportjába is, ahol sokan „megdicsérték” a gyalogost, hogy miért nem tudott pár métert még megtenni és szabályosan átkelni. Többen is írták, hogy arrafelé ez mindennapos, és kész csoda, hogy még nem lett belőle baleset.

Az eset élét csökkenti kissé, hogy a videó készítője a Star Wars zenéjét játssza a lassított pillanat alá, amikor a gyalogos hanyagul int az autósnak, mint, ha csak egy jedi tenné éppen a mozdulatot az erővel, miközben azt mondja: nem láttál semmit, nem akarsz dudálni!