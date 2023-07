A szó szoros értelmében interaktív volt, hiszen még a szülőket is bevonták a mókába, akik együtt mozogtak a gyerekekkel. A koncert mellett habpartit is szerveztek. A mosolygós gyermekek alig látszódtak ki az óriási habokból. A koncert fantasztikus volt, igazi játszótérré változott a művelődési ház melletti füves terület – számoltak be róla a művelődési ház munkatársai. Az Emődi Nyári Esték folytatódik. A következő alkalommal, július 28-án, 20 órától Essemm lép föl a Kossuth téren, aki hiphop ütemekkel csinál majd bulit, előtte 19 óráról Dj. Mártonboy alapozza meg a hangulatot.