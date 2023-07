Országos kihívásnak, borbaráti ölelésnek és hangulatfotóknak lehetnek részesei a kvaterkázók szombaton a Mélyvölgyben. 19 órától élőlánccal koccintanak a Magyar Bor Napja alkalmából az Arnóti sor pincéi között, a bükki borvidék boraival. Várják a csatlakozókat is a szervezők, hiszen ez egy kihívás.

Fókuszban a buborékok

"Lesz minden, ami bubis: szóda, fröccs, cider, sör, habzóbor és pezsgő, a már jól ismert pincészetektől, mint a Sándor Zsolt Organikus Pincészet, a Gallay Kézműves Pince, a Figula Pincészet, a Márton és Lányai Pálinka, a Pátzay Borászat, az Eskol Pince, a KT Kézműves Pince, a Myrtus Pince, a Domaine Darrieux, a Tringa Borpince, a Bűdi Borház, az Avasi Présház, Csáter apó pincéje, a Palmetta Pincészet, a Vadnai CSAKAZÉRTIS Bor- és ökogazdaság, a Cardium Borászat, a Kern Bor- és Pezsgőház, az Oroszlános Borbirtok, a Zsadányi Pincészet, a Pendits Pince, a Gál Szőlőbirtok, a Juhász Testvérek borai és a Nyakas Pince. A fröccsök mellett a sörivók is ünnepelhetnek, vendégül látjuk a Szent András Sörfőzdét Békésszentandrásról, akik a habos finomságok mellett díjnyertes cidereiket is elhozzák és ugyancsak az almás-bubis pohárba valókkal készül a MadDog Cider" – írják közleményükben a szervezők. Hangsúlyozzák, nyitva lesz megannyi pince.

Átadók, beszélgetések

A Gonda Borászatban délután fél 5-től átadják az Avasi Borangoláson rendezett II. Avasi Pinceszépségverseny díjait, illetve a figurás poharakból befolyt összeget a Miskolci Állatsegítő Alapítványnak. 5 órától pedig pódiumbeszélgetés lesz a Miskolci Egyetem diákjaival, oktatóival és Gonda Péter borásszal az UNESCO által védett selmeci hagyományokról és az alkoholfogyasztási szokásokról.

Nem maradhatnak el a gasztronómiai ínyencségek sem, a bulihangulat felelősei pedig ezúttal DJ LuiBig, DJ Avi és Posten, a The Purple C. A. B. (Red Hot Chili Peppers Tribute Band) és az Agyagbanda lesznek, kryza nyomja a Találka Est party zenéjét, illetve DJ Rooftop is kinn lesz, akiknek köszönhetően zárásig táncolhatnak a vendégek.