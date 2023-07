Népes családjával ünnepelte 90. születésnapját Demjén Imréné 2023. július 15-én, szombaton. A szellemileg mai napig aktív Hilda nénit Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere virágcsokorral köszöntötte. Az ünnepelt 1995-ben költözött Kazincbarcikára férjével, nem sokkal nyugdíjba vonulása után. Aktív korukban mindketten pedagógusként dolgoztak. Hilda néninek két gyermeke: egy fia és egy lánya van, de a legidősebb unokát is hat hónapos korától ő nevelte férjével. Három unoka mellett, négy dédunoka is köszöntötte születésnapja alkalmából az ünnepeltet. A nyugdíjasként is aktív nagymama korábban rengeteget kötött, kézimunkázott, de a szellemi frissességre ma is odafigyel: férjével, Imrével közösen keresztrejtvényt fejtenek – tette közzé Kazincbarcika önkormányzata.