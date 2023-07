A megnyitón Gégény Zsuzsanna polgármester elmondta, a két és fél évtizednyi múltat felidézve el lehet képzelni hány fellépő adta elő produkcióját a színpadokon, hány futballcsapat lépett pályára az ilyenkor megrendezett kupákon. Emlékeztetett arra is, hogy néhány éve a pácini kötődésű, első magyar űrhajóssal közösen tették le azt az időkapszulát, amivel a jövőnek üzentek. A polgármester mindezek mellett beszámolt fejlesztésekről is. Kiemelte: sikerült utakat felújítaniuk, épült mini bölcsőde és megújult a ravatalozó, megszépültek a középületek és jutott pénz kulturális rendezvényekre is. Gégény Zsuzsanna köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a Bodrogközi Napok sikeres lebonyolításához. Megemlítette azt is, hogy a koronavírus-járvány egy ilyen rendezvényt „ellopott” tőlük, vagyis a pandémia idején nem sikerült megrendezni a Bodrogközi Napokat, de a hagyományt közösen tovább tudták menteni – közölte.

Egyszer vége lesz

Dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője emlékező beszédében kifejtette, hogy a Bodrogközi Napok volt a kistérségben az első olyan rendezvény, amely megpróbálta összefogni az egész Bodrogközt, a szlovákiai területekkel együtt. Barati Attilát, Pácin fiatalon elhunyt polgármesterét ez a cél vezérelte – jelentette ki a honatya. Hozzátette: a covid, majd a háború okozta gazdasági nehézségek miatt kevés a pénz a kulturális rendezvényekre, ezért is nagy eredmény, hogy a Bodrogközi Napokat még ilyen körülmények között is meg tudták rendezni a szervezők. A képviselő beszélt arról is, hogy a bodrogközi infrastruktúra fejlesztésre szorul. Mint elmondta, a Cigánd – Sárospatak közötti út felújítása szakaszosan ugyan, de elkezdődött és hamarosan napirendre kerül a Karos és Pácin közötti, 381-es számú főút felújítása is. Felidézte, hogy körülbelül két éve összefogtak a szlovákiai és magyarországi Bodrogköz települései annak érdekében, hogy egy olyan közös programot dolgozzanak ki, amely eredményeként a két, egymás melletti térség együtt tud fejlődni. Dr. Hörcsik Richárd rámutatott: jelenleg ugyan a gazdasági nehézségek miatt kevés esély van egy nagyobb fejlesztési hullám elindítására, de – mint fogalmazott – egyszer vége lesz a szűkös időszaknak és akkorra el kell készülniük a terveknek annak érdekében, hogy azokat az első adandó alkalommal be tudják majd nyújtani mindkét kormánynak a megfelelő forrásigényel együtt. A képviselő beszélt arról is, hogy ezzel együtt a megvalósulás előszobájában van a pácini Mágocsy-kastély felújításának elkezdése, valamint reményei szerint a karcsai református látogatóközpont építése is rövidesen elindulhat.