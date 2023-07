Bőséges termés várható

Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta: Az őszi és tavaszi vetésű kultúrákra optimális idő volt, nem volt nagy forróság, ahogy a korábbi években az áprilisi meleg ráköszöntött ezekre a növényekre, hanem jött az eső, időben jött az eső, a hőmérséklet is megfelelő volt. Az őszi árpa aratása már el is kezdődött vármegyénkben, és ha az időjárás nem szól közbe, a hét második felében sor kerül a búzára is – fejezte ki reményét a vármegyei elnök. A repce betakarítása is elkezdődött a dél-borsodi régióban – tette hozzá.