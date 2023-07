Kedden délelőtt jelent meg egy fénykép a közösségi médiában, amelyen az látható, hogy vélhetően a Városgazda munkatársai az aszfalt közül kinőtt füvet fűkaszával vágják. Egy éber lakos nem is volt rest megosztani a szerinte nem mindennapi látványt, mert úgy gondolta, hogy az „aszfaltot vágták”. A kommentelők nagy része viszont megvédte a munkásokat, akik úgy látták, hogy a fűszegélyt vágták, ráadásul most még ponyvával is védték az autókat. Az ilyen munkálatokat egyébként nagyrészt kézi erővel szokták végezni, de nem ritka, hogy fűkaszával. Voltak, akik azt tanácsolták a posztolónak, hogy inkább vizet vigyen le a munkásoknak ebben a meleg időben.