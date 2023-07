A KRESZ szerint a gépkocsiban 150 centiméternél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. Természetesen a gyerekülés biztonsági övét minden esetben be kell kapcsolni.

Megfelelő gyermekülés

A gyerekek sérülésveszélye – ha a gyerek nincs bekötve a biztonsági gyerekülésbe – egy közlekedési balesetben körülbelül hétszer nagyobb, mint egy felnőtté – részletezi a Magyar Gumiabroncs Szövetség. Hozzáteszik: ügyelni kell arra, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz. Arra is érdemes figyelni, hogy a gyermekülést és az övet még indulás előtt igazítsuk meg és csatoljuk be, továbbá rögzítsük a csomagokat, hiszen egy hirtelen fékezés hatására elrepülő bőrönd súlyos sérüléseket okozhat. Sokan nem tudják, de aktiválni lehet az ajtón a gyerekzárat.

Légkondit csak óvatosan

Mindig legyen megfelelő mennyiségű víz a gyerek kulacsában. A légkondicionálót nem szabad túl hidegre állítani. Ha az autó belsejében mért, illetve a külső levegő hőmérséklete közötti különbség túlságosan nagy, fennáll a megfázás, sőt a tüdőgyulladás veszélye.

A gyermekeket semmilyen körülmények között sem szabad bezárni és magára hagyni az autóban.

A hőguta kockázatát nem szabad alábecsülni. Fontos az is, ha a szezon kezdetén eddig elmaradt a légkondicionáló tisztítása vagy fertőtlenítése, utazás előtt mindenképpen gondoskodjunk erről egy szakszervizben, elkerülendő a fertőzéseket, illetve a légiósbetegség kialakulását.

Étkezés és megállók legyenek

Érdemes betervezni rendszeres megállókat az útba, hogy a gyermek ki tudjon szállni, mozogjon, étkezzen, és a mosdóba is elmehessen. A hidratáltság és a kis étkezések segítenek elkerülni az éhségből vagy szomjúságból adódó kellemetlenségeket. A gyakori megállók lehetővé teszik a testmozgást, és segítenek elkerülni az ülésben hosszú ideig tartó tartózkodásból adódó kényelmetlenségeket. A hosszabb utakat másfél-két óránként szakítsuk meg egy kis pihenőre, kávészünetre: ez nemcsak a vezetőket „rázza fel”, de a gyerekeknek is jót tesz, ha egy kicsit szaladgálhatnak.