Nagyléptékű belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztésébe fogna a sajószentpéteri önkormányzat: egyrészt rendbe tennék és új játékokkal látnák el a patak melletti Harica-ligetet (BÉV-telepi játszótér), másrészt fásítási munkákat végeztetnének a 26-os számú főútvonal városi szakaszán. Ugyan a közbeszerzési eljárás során két cég is érvényes ajánlatot adott a kivitelezésre, a szerződést nem kötötték meg, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege kisebb, mint a legkedvezőbb árajánlat - írja a borsodhir.hu.

Arra is kitérnek, hogy a Harica-liget tájépítészeti fejlesztése keretében berendezéseket, térbútorokat, játszóeszközöket bontanának, javítanának, 6 darabot át is helyeznének. Készülne egy 70 köbméteres terepdomb, térkő burkolatból 220, ütéscsillapító gumiburkolatból 184 négyzetméter. Lenne a játszótéren ivókút, két napvitorlás árnyékoló rendszer, mozgási energiával működő eszközök, utcabútorok, hulladékgyűjtők, kerékpártámasz és egyebek mellett öt ülőkavics is.