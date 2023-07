Az infláció és az áremelkedés az ingatlanok esetében különösen jelentős volt, elsősorban a nagyvárosokban és Budapesten, és ma már csak a kisebb településeken jelent komoly segítséget a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), máshol banki hitelek igénybevételére is szükség volt az önerő mellett. A magas kamatok miatt azonban a banki hitelezés gyakorlatilag leállt, és ezért a csokigénylések száma is nagymértékben csökkent. Éppen ezért döntött a kormány úgy, hogy átalakítja a családtámogatási rendszereket. Ezek főbb pontjai között szerepel az, hogy megszűnik a csok a városokban, falun viszont emelkedik a támogatás mértéke.

A „szokásos” megtorpanás

A szakértők szerint megtorpant a piac, azonban szerintük ez nem a mostani szabályok változásával indokolható.

„Nyáron mindig kicsit nehezebb reális képet adni az ingatlanpiac helyzetéről, hiszen uborkaszezon van, kitört a kánikula, és aki csak teheti, nyaral, ilyenkor nem elsődleges kérdés a költözés a legtöbb ember életében. Persze azért vannak kivételek, adásvételek ilyenkor is vannak, dolgozunk, szóval az élet nem áll meg, de júliusban és augusztusban kicsit más a tempója, mint az év többi részében” – mondta lapunknak Major Melinda, az Express Ingatlaniroda szakértője.

„A tapasztaltak alapján azt azért továbbra is érzékelhetjük, hogy lanyhuló érdeklődés és csökkenő árak jellemzik Miskolc és Borsod ingatlanpiacát. Sokan persze kivárnak, az eladók kitartják az áraikat, hogy majdcsak jön valaki, aki szerint ér majd annyit a lakásuk, amennyit ők szeretnének kapni érte. Sajnos ilyen piacon, lefelé menő árak mellett az idő nem az eladóknak kedvez, sokszor tapasztaltuk már, hogy több hónap kivárás után végül alacsonyabb áron megy el az ingatlan, mint amennyit még az elején kapni lehetett volna érte” – húzta alá.

Rámutatott, hogy ez akár súlyos milliókat is jelenthet, amitől így elesik az eladó. Sok a kiadó lakás „Idén nyáron az eladó ingatlanok piacán jelentős változásra nem számítunk, viszont az albérleti piac kissé megélénkülhet, hiszen hamarosan kihirdetik a felvételi ponthatárokat, és megjelennek az egyetemisták is a piacon, ez ilyenkor hozhat egy-két hónapig kicsit nagyobb nyüzsgést” – mondta. Azt is megosztotta, hogy szerencsére van bőven kiadó ingatlan, lesz miből válogatniuk a fiataloknak. Az ingatlanszakértő szerint a nemrég bejelentett otthonteremtési támogatások módosításai egyelőre nem éreztetik hatásukat az ingatlanpiacon.

Nem számítanak emelkedésre

„Kismértékben számítunk rá, hogy az ősszel érezhető lesz emiatt egy ideig a fokozódó érdeklődés a városi használt ingatlanok piacán, hiszen januártól ezeken a településeken nem lesz igénybe vehető semmilyen otthonteremtési támogatás, így a hozzá kapcsolódó illetékkedvezmény és támogatott hitel sem. Áremelő hatásra nem számítunk, és tömegekre sem, hiszen aki akarta, az már nagyrészt igénybe is vette ezt a támogatást, de lehetnek természetesen olyanok, akik eddig vacilláltak, halogatták a döntést, és ennek hatására most lépnek, vagy akik mostanra kerültek olyan élethelyzetbe, hogy igénybe tudják venni a támogatásokat. Javasoljuk is, hogy aki még nem élt a lehetőséggel, most tegye meg” – részletezte.

A januártól támogatott települések listája már megjelent a Magyar Közlönyben, így a lista mindenki számára hozzáférhető. „Ezeken a helyeken valamivel nagyobb összeget igényelhetnek majd a vevők, ha megfelelnek a csok feltételeinek. Ennek a döntésnek nagyon örülünk, hiszen az eddigi összeg már alig valamire volt elég, sokan ezért sem tudtak belevágni a vásárlásba. Az érintett települések között vannak olyanok is, amik amúgy is kedvelt lakóhelyek Miskolc körül, többek között Arnót, Gesztely, Nyékládháza” – mutatott rá.

Arra is kitért, hogy ezeken a településeken újra megélénkülhet majd a kereslet az intézkedések hatására. „Az új építésű ingatlanok piaca eddig is nagyon gyér volt vármegyénkben, a magas építőanyagárak és a hiányosan rendelkezésre álló munkaerő miatt az elmúlt években nagyon kevés új projekt indult, sajnos a csok módosítása ezt a területet nagyon kedvezőtlenül érinti” – hangsúlyozta a szakértő.