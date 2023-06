Az elmúlt évekre jellemző lakásdrágulás megállt ebben az évben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, összhangban az országos trendekkel – egyebek mellett ez áll az ingatlan.com friss elemzésében, amely a borsodi lakáspiaci helyzetet mutatja be.

Ellentétek éven belül

Májusban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei átlagos négyzetméterár az eladásra váró használt lakások esetében 328 ezer forint volt. Ez 12 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 294 ezer forintot, ugyanakkor 1 százalékos csökkenést takar az idén januárra jellemző 330 ezer forinthoz képest. Azaz amíg éves szinten még drágultak a vármegyei lakások, az idén stagnálás, minimális csökkenés következett be. Ez összhangban van az országos trendekkel. A kereslet ugyanis jelentősen csökkent, mivel a bizonytalan gazdasági helyzet és a növekvő lakossági kiadások miatt sokan óvatosabbak lettek, így elhalasztották a költözésüket. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta: “Már tavaly nyáron látni lehetett, hogy véget ér a lakáspiaci drágulás az országos piacon, ezt a Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják, hiszen tartós emelkedés után a múlt év utolsó három hónapjában az előző negyedévhez képest országos szinten 2,6 százalékkal csökkentek a lakásárak”.

Miskolc a középpontban

Az országos trendek tehát megjelennek a borsodi lakáspiacon, amelynek súlypontjában Miskolc áll. Ez köszönhető annak is, hogy a vármegyeszékhely a legjelentősebb egyetemvárosok közé tartozik. Így a diákokhoz köthető, hullámokban jelentkező kereslet mind az eladó, mind a bérelhető ingatlanok piacára hatással van. Miskolc jelentőségét mutatja az is, hogy a vármegyén belül lényegében csak Miskolcon van jelentősebb kínálat új építésű lakásokból, Ezeknek az átlagos négyzetméterára 792 ezer forintot tett ki májusban, ami éves szinten 17 százalékos, januárhoz képest mindössze 1 százalékos növekedést jelent.

Fordult a piac

Az ingatlan.com megállapította, hogy az első negyedév során Borsodban is csökkentek a lakások hirdetési árai, ezáltal fordulatot jelez a borsodi ingatlanpiacon is az országos trendeknek megfelelően – mondta a boon.hu-nak Major Melinda, az Express Ingatlaniroda szakértője. Azt is elmondta, hogy a valódi fordulat azonban nem most, hanem a tavalyi év nyarának végén következett be. „Az ősz során ugyanis szinte „megállt” az ingatlanpiac, mind a vevők, mind az eladók zöme kivárt, érezvén a változásokat. Ennek megfelelően a megvalósult adásvételek tekintetében az ősz végére jelentős, 10-15 százalékos árcsökkenés volt érzékelhető a szakértők számára, így számunkra is” – mutatott rá. Hozzátette: egy átlag ember ebből még nem sokat vett észre, hiszen ő a hirdetési oldalakon tapasztalható árakból indul ki, azok pedig jelentős lemaradással szokták követni a piaci változásokat, hiszen a piacnak nem minden szereplője reagál érzékenyen és gyorsan ezekre.

Csökkentek az árak

A szakértő arra is kitért, hogy a meglátásuk szerint december végére, januárra a türelem elfogyott, aki venni akart, az nekiállt vásárolni, aki pedig eladni, az meghirdette az ingatlanát vagy lejjebb vitte az árat. „Ennek köszönhetően mind a kereslet, mind pedig a kínálat megjelent az ingatlanpiacon, mozgásba lendültek a dolgok. Az árak azonban maradtak az ősz során kialakult alacsonyabb szinten. Eleinte nem látszott egyértelműen, mit eredményez ez az elindulás, mára azonban kiderült, hogy a kereslet jelentősen kisebb, mint a kínálat, illetve hogy a legtöbb vevőnek jóval kevesebb pénze van lakásra, mint akár egy évvel ezelőtt” – húzta alá.

Felismerték a változást

Az év elején az árak alakulásában tapasztalható stagnálás további lassú csökkenésre váltott, ami mára a hirdetési árakban is megjelent, hiszen a változásokra lassabban reagáló piaci szereplők is megértették, ha el akarnak adni, azt ma csak a tavaly ilyenkor árnál átlagosan 15 százalékkal alacsonyabb áron tudják megtenni, legalábbis itt Miskolcon és ebben a vármegyében. „Ennek ellenére kijelenthető, hogy élénk az ingatlanpiac Miskolcon, vannak vevők és eladók is szép számmal, így megvalósult adásvételek is, de csak azoknál, akik értik és felismerik a változásokat. Amit javasolni tudunk mindenkinek, aki eladni szeretne, hogy ne várjon, az idő nem neki kedvez. Mielőbb keressen fel egy szakértőt, akivel kidolgozhatják a legjobb eladási stratégiát! Aki pedig vásárolna, szintén jobban jár, ha szakértőhöz fordul, hiszen a hirdetési oldalakon tapasztalható óriási árkülönbségeket látva nehéz lehet laikusként rájönni, mi az, amit megéri megvenni és mennyiért, és mi az, amivel adott esetben „mellényúl”. A mi munkánk lényege, hogy mind az eladó, mind a vevő a lehető legjobban járjon, és a szakértelmünk segítségével a lehető legjobb döntést hozzák a maguk számára” – részletezte.