A helyi lakosok megőrzött tárgyaiból, emlékeiből folyamatosan bővülő kiállításon látható Jókai Mór csizmája is, amelyet a hagyomány szerint téli bujdosása közben az alacskai erdőben veszített el. Emellett a Miklósvári Miklós erdélyi nemesi család hagyatéka, amely fellendítette a település iparát és mezőgazdaságát.

Készségesen adakoztak

– Huszonöt évvel ezelőtt vetődött fel, hogy Alacskának méltó emléket kellene állítani. Az akkori képviselő-testület tagjai elkezdték járni a falut, és régi relikviákat gyűjtöttek a lakóktól. Néhányan csak egy-két falvédőt vagy egy tejeskannát ajándékoztak, de volt olyan is, aki komplett bútorzatot adományozott. A legidősebbek még régi történetekre is emlékeztek – idézte fel Ilka Benjámin közművelődésügyi szakember, az Alacskai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. – Az így felhalmozott 18. század végi, 19. század eleji tárgyakból 1998. augusztus 20-án megnyílt az Alacskai Helytörténeti Gyűjtemény, a régi polgármesteri hivatal termében, dr. Simon László akkori polgármester közreműködésével. Ez lényegében egy állandó helytörténeti kiállítás. Az évek során a tárlat a beérkező tárgyi adományokból kinőtte magát, ezért 2009-ben át kellett költöztetni az alacskai Miklósvári-kastély négy termébe. Jelenleg a település ipar- és iskolatörténetéből, a mezőgazdaságból és a mindennapi életből tekinthetők meg itt tárgyak. Továbbá enteriőr, a református egyház helyi írásos és képi emlékei, valamint a Miklósvári Miklós család öröksége. Emellett tulajdonunkban van Jókai Mór csizmája is. A csizmát Tardonától vásároltuk meg, ahol korábban az író bujdosott. Egy monda szerint lábbelije a nagy hóban az alacskai erdőben esett le a lábáról.

Nyaralóként épült

Először a Miklósvári-birtokon készítettek konyakot Magyarországon.

– A Miklósvári Miklós család a Rákóczi-szabadságharc idején vándorolt Magyarországra Erdélyből. Elsőként Edelény Finke városrészén rendeztek be maguknak családi birtokot. Utána Alacskán építettek fel nyaralóként egy kis kúriát, ahova hétvégente jártak ki. Később ezt a ma is álló, nagyobb, eklektikus stílusban épült kastéllyá építették át. Az emeletre került a helytörténeti gyűjtemény mint múzeum, alatta a községi könyvtár és mellette a kultúrterem, valamint az általános iskola található. A Miklósváriak alapozták meg Alacska híres szőlőművelői, borászati múltját. Miklósvári Miklós Ödön furmint bora az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmes lett. Az ő birtokán készítettek Magyarországon először konyakot. A hagyományokra emlékezve a kétezres évek elején kezdték el megszervezni évről évre a népszerű Alacskai Borversenyt. Viszont a település ma már inkább bányászközségként él a köztudatban. Rengeteg bányászemlékkel is rendelkezünk a helytörténeti gyűjteményben. Többek között megmaradt a kötélpálya, ahol maguk a Miklósváriak is munkálkodtak. Egyébként Kandó Kálmánnal közösen építettek itt bányát. Több bányász az alacskai bányákban hunyt el. A községi parkban egy kopjafát állítottunk az emlékükre 2019-ben, ahol minden év szeptemberében a bányásznapon koszorúzást tartunk. Néhány öreg bányász pedig máig őrzi a helyi közösség hagyományait – számolt be az Alacskai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

Fotókiállítás nyílik

Az ünnepélyes évfordulót egy újabb tárlat teszi gazdagabbá. – Egész évben rengeteg látogató érkezik hozzánk a múzeumba, köztük gyermekcsoportok. Nyári táborokat is szervezünk számukra. Tavaly még Egerből és Angliából is jöttek elszármazottak. Egyikük ükapja építette a korabeli tanácsházát. Kérésre tárlatvezetést szoktam tartani, amelynek része egy helytörténeti séta a kastélyerdőben nyugvó Miklósváriak sírkertjéhez. 2018-ban felújították a kastélyt, és ezt követően szerettük volna megünnepelni az Alacskai Helytörténeti Gyűjtemény 20. évfordulóját, de a pandémia miatt erre nem nyílt lehetőség. Idén augusztus 26-án a falunapon tartjuk majd meg a 25 éves jubileumot. Ebből az alkalomból időszaki kiállítás fog nyílni a 120 éve született Miklósvári Miklós Ervin, a család utolsó sarja fotóiból. A kiállítások az Alacskai Községi Könyvtár nyitvatartási idejében: keddtől szombatig látogathatók. Kedden és csütörtökön 14-től 18 óráig. Szerdán, pénteken és szombaton 9-től 13 óráig. Hamarosan pedig közzétesszük legújabb felhívásunkat, az „Alacskai lakodalmast”, mert szeretnénk összegyűjteni a helyi lagzikhoz kötődő fotókat, tárgyakat – árulta el Ilka Benjámin.

