A nyolcadikosok a napokban ballagnak el általános iskolájukból, ahol az óvodai éveket követően a kisiskolás korba, majd a felső tagozatba léptek. Nyolc év alatt sok minden történik egy gyermek életében és mire a középiskolás évek következnek, már a kamasz kor kellős közepén találja magát. Elvárja-e a tinédzser, hogy nagy értékű ajándékkal becsüljék meg, hogy elvégezte az általános iskolát?

Bár ritka, de előfordul a túlkapás

Vannak szülők, akik megtehetik, hogy drága meglepetést szerezzenek csemetéjüknek, mások azonban nem. Extrém esetek is vannak, amikor például egy autó kulcsa lapul az ajándékdobozban. De nem túlzás ez egy gyereknek, akinek még jogosítványa sem lehet? Erről kérdeztünk két szülőt, akinek éppen nyolcadikból ballag a gyermeke.

Az ajándék nem automatikus

Nyolcadik osztályból ballag egyetlen lánya, melyet természetesen ünnepként élnek meg ők is – mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, aki lánya mellett még három fiú gyermek édesapja. Általánosságban az a véleménye, hogy valami maradandó, emlékezetes ajándékot, de akár élményt is érdemes lehet adni a nyolcadikból ballagó diáknak. Tehát lehet akár aranyékszer is, vagy egy utazás. Egy 14-15 éves gyereknek nem célszerű nagy értékű vagyontárgyakat ajándékozni több szempontból sem. Fontos, hogy tudja, ismerje, értélkelje, amit kap, tehát a kis dolgokat is, illetve ne csupán azért kapjon valamit, mert kijárta a nyolc osztályt, hanem azért, ha ezt szép eredménnyel tette – fogalmazott az édesapa. Motiválónak kell lennie az ajándéknak, a teljesítményét, lelkesedését kell díjazni vele, ebben az esetben a jól sikerült év végi bizonyítványt, illetve a továbblépést felsőbb iskolába. A szülőnek az is a feladata, hogy az életre nevelje a gyerekét. Ne a megszokásról szóljon, mert ilyenkor „szokás” adni, hanem inkább legyen egyedi, személyes a meglepetés – tette hozzá Bak László.

Meg kell tanulni a pénzzel bánni

Nincs rálátása, hogy mások mit ajándékoznak, mert nem kérdez meg ilyesmit a szülőtársaktól – mondta Ficsór-Kis Alicia, akinek nagyobbik lánya most ballag. Ez mindenkinek a személyes ügye, saját pénztárcájához vagy szokásaihoz mérten, a gyermekével kapcsolatos döntés – vélekedett. Egy középiskolába készülő gyermek már elég nagy ahhoz, hogy tudja, mit szeretne. Azonban a valóságtól elrugaszkodott drága vagyontárgy nagyon korai ebben a korban. Az édesanya elmondta: ők a rokonsággal együtt anyagi támogatást adnak, de azt is mértékkel. A pénzt több családtag adja össze, nincs elvárás, hogy ez mennyi legyen. Egy kamasz lány már abban a korban van, hogy szeret magának ruhákat venni, jön a nyár, azzal együtt a programok, amihez jól jön az anyagi segítség. Eszük ágában sincs nagy értékű tárgyat ajándékozni neki, inkább rábízzák, mire költi a pénzt, amivel már jó, ha ismerkedik, megtanul bánni vele – tudatta az anyuka. Hozzáfűzte így gazdálkodhat saját maga, fontossági sorrendet állíthat fel, és ha elfogy a keret, akkor ezt tudomásul kell vennie. Mindezeken túl pedig szerinte nem divat már manapság az, ami régebben, mondjuk az ékszer, azt ő nem venne, de programot, élményt sokkal inkább.