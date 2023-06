Az egész országot megrázta a tardonai házaspár 2023. május 20-án bekövetkezett autóbalesete és halála. Szörnyű balesetben Miskolc mellett égtek halálra a 306-os főúton, miután autójukkal egy folyékony nitrogént szállító tartálykocsival ütköztek: esélyük sem volt a túlélésre. Két kisgyermekük maradt árván, egy kétéves kislány és egy ötéves kisfiú, őket a nagyszülők nevelik.

A falujuk gyászba borult, és a környező településeken élők sem találnak szavakat a történtekre. Július 8-án 18 órától, Dédes­tapolcsányban a Tapi kocsma melletti udvarban és parkban, a Lázbérci-víztározó tapolcsányi ágának szomszédságában megemlékezést tartanak. Majd Juhász Marci ad jótékonysági koncertet, aki első szóra igent mondott a felkérésre – tudtuk meg.

Vigasztalás gitárzenével

„Ha Isten megáldott azzal a tehetséggel, hogy dalba tudom önteni az érzéseket, és ezt át tudom adni az embereknek, akkor, bár szomorúan, de úgy érzem, kötelességem ezen a közös emlékezésen elénekelnem együttérző és enyhet adó dalaimat gyertyafény köré gyűlve. Ott leszek! Segíteni szeretnék” – osztották meg Juhász Marci gondolatait a szervezők: Rácz-Tóth Katalin, Hegyi Norbert és Hrabina Norbert. Az emlékezőket arra kérik, hogy ha indítást éreznek, egy szál fehér virágot vagy egy-egy fehér gyertyát, mécsest vigyenek magukkal, a rendezvényre különbuszt indítanak Kazincbarcikáról, valamint a Roland Taxi önköltségi áron segít a távolabbról érkezők oda- és visszaszállításában. A 2000 forintos belépőjegyekből származó teljes koncertbevételt és a jótékonysági rendezvényen, az adományládákba helyezett teljes összeget a szervezők átadják Viktória és Máté családjának. Továbbá egy licit során a résztvevők megvásárolhatják Hrabina Norbert, az Inflow Tatto Hungary tulajdonosa és alkotóművésze jóvoltából, speciális technikával készített képet. Mindezzel szeretnék támogatni az árván maradt két gyermek felnevelését.

Mindenki ismerte őket

– Egy baráti beszélgetés során merült fel a tragikus körülmények között elhunyt Viktóriára és Mátéra való közös emlékezés gondolata, ezen túl pedig a szerencsétlenül járt fiatal házaspár gyermekei, és az őket a továbbiakban nevelő nagyszülők irányába történő segítés szándéka – nyilatkozta lapunknak a szervezőgárda nevében Rácz-Tóth Katalin. – Amint megjelent az esemény híre a közösségi oldalon, futótűzként terjedtek a megosztások. Ma már Németországból is jelezték felénk, hogy eljönnek, részesei szeretnének lenni a megemlékezésnek. Minden együttérző és segíteni akaró embert várunk a jótékonysági koncertre. A nagyszülők a részvétnyilvánító szavakon túl köszönettel fogadják a pénzadományt. A gyermekek felnevelése ezentúl teljes egészében rájuk hárul, amit szívvel-lélekkel, becsülettel, ám szomorú, megtört szívvel látnak el. Viktóriát és Mátét, a fiatal házaspárt szinte mindenki ismerte a környéken. Sokan emlegetik, hogy példamutató, szép családot alkottak, gyermekeiket szeretetben nevelték, szorgalmasan dolgoztak. Nemrégiben készült el a családi házuk is, Viktória szülőfalujában, Tardonán. A fiatal édesanya Dédestapolcsányhoz is kötődött, hiszen anyai nagyszülei, akiket korán elveszített, itt éltek.

A Csillag születik sztárja

Azért esett Juhász Marcira mint előadóra a választás, mert helyi kötődésű.

– Az egész ország ismeri Juhász Marcit, Kazincbarcikán és környékén nagy rajongótáborral rendelkezik, hiszen Múcsonyból származik, és Kazincbarcikára járt középiskolába. Marci 14 éves kora óta gitározik és szájharmonikázik, gyerekkorában sorra nyerte a népdalversenyeket. 2012-ben bejutott a Csillag születik című tehetségkutató műsorba, ahol egyedi előadásmódjával elvarázsolta a zsűrit és a kereskedelmi csatorna nézőit. Ezt követően a Nomad zenekar énekese volt 8 éven keresztül, ebből a produkcióból 4 stúdió- és egy koncertalbum született, dalaikat folyamatosan játszották az országos rádiók. 2020 decemberétől visszatért ahhoz, amit mindig is a legjobban szeretett, és elbúcsúzva a zenekartól egy szál gitáros produkcióján, saját dalokon kezdett el dolgozni. 2021 szeptemberében megjelent első önálló albuma, a Sorsszimfóniák, 15 hétig a Mahasz top 40-es listáján szerepelt. Az elmúlt két év alatt közel kétszáz önálló koncertet tud maga mögött, a közönség rajong a sajátos népdalfeldolgozásai iránt, de szívesen éneklik vele közösen a jól ismert Nomad-dalokat is – foglalta össze Rácz-Tóth Katalin.