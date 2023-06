Lejjebb is építkeznek

Az Avas belváros felőli aljában is lesz burkolatcsere a Toronyalja utca teljes hosszában mintegy 400 négyzetméter területen. A jelenlegi aszfalt burkolatú szakaszokat is elbontják és azok burkolatát is kockakőre cserélik.

A munkálatok negyedik részében a kivitelezőre vár a Palóczy-emlékmű és Bortanya közötti rész megújítása is. A Palóczy-emlékmű körül és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin kell elvégezni a munkálatokat. A korlátot tartó oszlopok felületi hibáit szükséges javítani, valamint az emlékmű körüli kockakövet és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin homokkövet kell helyreállítani.