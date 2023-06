A legtöbb riasztást Zádorfalváról, Rudabányáról, Zubogyról, Ónodról és Hejőkeresztúrból kapták a tűzoltók, és szivattyúzták a vizet a pincékből, épületekből.

Zádorfalván megáradt a Szuha-patak és az utcákon hömpölygött a víz, kétszáz homokzsákkal tizenkét családi házat védtek a településen.

Zádorfalván majdnem térdig ért a víz az utcákban.

A tévében volt ilyen

- kommentelte a láttottakat egy ott lakó.

Rudabányán az autók kerekei elsüllyedtek az utcán hömpölygő vízben.

Zubogyon hétszáz homokzsákot helyeztek ki a villámárvízzel érintett húsz ingatlan védelmére, és Felsőkelecsényben is homokzsákos védekezésre volt szükség, a községben több házat is veszélyeztetett a megáradt Csörgős-patak.

Zubogyon a kertben, az udvaron, mindenhol ömlött a víz.

Zubogy és Ragály között félelmetes felvétel készült: itt a víz az úr.

Edelényben mellkasig ért a víz egy családi ház pincéjében, ahonnan mintegy ötven köbméter vizet távolítottak el a kazincbarcikai tűzoltók.

A tiszaújvárosi katolikus templom altemplomába betört a víz, innen három köbméter vizet szivattyúztak ki a város hivatásos tűzoltói - tájékoztatta a katasztrófavédelem a boon.hu-t.

Özönvíz zúdult több borsodi településre

- Hatalmas felhőszakadással, peremfelhővel érkezett szombat délután a vihar. A délutáni órákban Szlovákia felől, északnyugati irányból egy intenzív zivatar lépett be Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, mely kelet-délkelet felé haladva többfelé okozott hatalmas felhőszakadást.

Rövid idő alatt 20-30 mm eső esett több településen is, de lokálisan akár a 40-50 mm-t is elérhette a lehullott csapadék mennyisége.

Az intenzív felhőszakadást peremfelhős zivatar hozta a falvakra, városokra, valamint viharos széllökések is jelezték a vihar tombolását. Többek között Ragály, Edelény és Zubogy sem úszta meg az özönvizet, villámárvizek is kialakultak, valamint több ingatlan udvarán is felgyülemlett a víz. A térségben több kisebb patak is megáradt, illetve némelyik ki is lépett a medréből - írta Berceli Balázs meteorológus.