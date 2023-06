A vendéglátás és a szállodaipar szerelem, mindent alá kell rendelni, csak így lehet eredményt elérni – mondja Sikerkovácsok című műsorunkban Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness tulajdonos-igazgatója. Az Év hotele díjat elnyert szállodát irányító szakember szerint a jó szállodás empatikus és előzékeny, magas szintű tudással és tapasztalattal bír. Ugyanakkor műsorunkból azt is megtudhatják, meddig tart a toleranciájuk. Az oktatással is foglalkozó Bágyi Péter szerint a mai fiatalok jól terhelhetők, de komoly igényük van szabadidőre, ez még a pénznél is fontosabb számukra. Úgy látja, ősszel akár nehézségek is várhatnak a szakmára, de két év múlva beköszönt az „aranykor” az ágazatra.

Várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila.