„Miskolc város csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” címmel Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázat részeként valósul meg az a projekt, melynek nyitó rendezvényét kedden délután tartották Perecesen, az Erenyő utcában.

Az utóbbi időkben szélsőséges időjárási körülmények jellemzik az országot, amely Miskolcot is érinti. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék gyakran jelent gondot a csapadékelvezető rendszer számára – mondta Veres Pál polgármester. Hozzátette: hiányos, vagy elöregedett, illetve bizonyos területeken ki sem épült ez a rendszer. Továbbá ha volt is, a lakosság egyes utcákban elbirtokolta, akár be is temette vagy építette az árkokat. Most a város öt különböző területén indul meg egyszerre esővíz-elvezető rendszer fejlesztése, bővítése TOP-os pályázatoknak köszönhetően, 550 millió forint ráfordítással, mely Európai uniós és részben hazai forrás is – tudatta a polgármester. A felújítás a Lavotta, a Vájár, az Aknász és a Bányamécs utcát, valamint az Erenyő, Mária, továbbá Csavar utcát, illetve a Repülőtéri utat érinti, ahol most indulnak a munkálatok. A projektnek be kell fejeződnie december végéig – emelte ki Veres Pál. Azokat a területeket választották ki első körben, ahol régóta gond a csapadékvíz elvezetés. Az Erenyőn az út-árok rendszerének rekonstrukciója valósul meg, valamint az Pereces pataktól az Erenyővel párhuzamosan a Bollóalja utcáig történik a fejlesztés, mivel a meglévő árok nem képes a nagy mennyiségű csapadékot elvezetni – tette hozzá a polgármester.