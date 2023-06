Példás együttműködés és türelem

A teljes projekt országosan 3,3 milliárd forint értékű volt, amelyből Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 13 útszakasz újult meg, amiből idén öt készült el. Ebből az egyik a sajóbábonyi bekötő út – mondta Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója.

Ez egy fontos út, mert háromezer sajóbábonyi lakosnak könnyíti meg a mindennapjait, legalábbis azoknak, akik közülük nap mint nap használják – mondta Kiss János, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: a megújult út a településen túlra, az ipari park felé is vezet. Ezenfelül van még egy szimbolikus értéke is, hiszen szimbolizálja a magyar vidék felemelkedését. Az ipar azok felé a térségek felé mozog, amelynek infrastuktúrája, fejlesztési feltételei adottak – emelte ki a képviselő.

Sajóbábony polgármestere, Szilva István köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett abban, hogy az útfelújítás elkészülhetett, de főként a lakosságnak fejezte ki háláját, hogy hittek abban, megvalósulhat a projekt. A beruházás kezdete 2019-re nyúlik vissza, de nem ment egyből minden simán. A vész teljes időszakban azonban mégis sikerült elindítani a kivitelezést a képviselői lobbitevékenységnek és a mintaértékű együttműködésnek köszönhetően – hangsúlyozta a polgármester. A közlekedők számára a legkevesebb bonyodalmat okozták a munkálatok. Örömteli, hogy minőségi változáson ment keresztül az utóbbi években a település, amelyet most már az befelé vezető út is jelképez. További fejlesztéseket is terveznek a jövőben. De természetesen megbecsülik mindazt, ami eddig elkészült – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: most már csak arra kell vigyázni, hogy az „autópálya minőségű” úton betartsák a sebességkorlátozást a renitens autósok.