Huszonhat évvel ezelőtt kapta meg a település a városi rangot, tehát ahogy Felsőzsolca szlogenje is mondja, egy fiatal városról beszélünk, de ősi településről. Örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy országgyűlési képviselőként és Felsőzsolca díszpolgáraként végigkísérhette és segíthette a város fejlődését. Mert vitathatatlan tény, hogy a település ugrásszerű fejlődésnek indult az elmúlt évtizedben – mondta köszöntő beszédében Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője. Kormányzati forrásból utakat, járdákat, játszótereket, buszmegállókat építettek vagy újítottak fel, korszerűsítették, fejlesztették az óvodákat, az iskolát, a sportpályát. Felújították a közintézményeket, megépült a vállalkozók háza, kiépítettek a településen belüli kerékpárút-hálózatot, a miskolci szakaszt pedig nemrégiben adták át, így most már Felsőzsolcáról a megyeszékhelyre biciklivel is biztonságosan el lehet jutni – sorolta a képviselő. Az ünnepi alkalom kapcsán Csöbör Katalin megköszönte Szarka Tamás polgármester munkáját is, aki nagyon sokat dolgozik és lobbizik a településért, és akivel konstruktív az együttműködésük – fogalmazott a képviselő.

Város napi elismerések

Szarka Tamás polgármester is köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a képviselő-testület által odaítélt város napi kitüntetéseket. Felsőzsolca díszpolgára lett Dr. Magyar Erzsébet Katalin, aki Miskolcon született, általános és középiskolai tanulmányait is ott végezte, majd 1976-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett, ahol általános orvosi diplomát kapott. A megyei kórház Gyermekegészségügyi Központjában kezdte szakmai pályafutását gyermekgyógyászként. Felsőzsolcán 1980. óta körzeti gyermekorvosként tevékenykedik. Önkormányzati képviselővé választották 1994-ben és 1998-ban. 1994-1998 között az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, az utóbbi választást követően alpolgármesteri tisztséget töltött be. A 80-as évek elejétől a B.-A.-Z. Megyei Vöröskereszt Felsőzsolcai Alapszervezetének elnöke volt. A Bohócdoktorok Alapítvány, majd a Mosolygó Kórház Alapítvány kuratóriumi tagja. Marginális helyzetű, magatartás zavarokkal küzdő serdülők számára pszichoterápiás csoportot vezetett, család- és gyermekpszichoterápiát végez.

Pro Urbe díjban részesítették Fehér Tibort, aki egy többgenerációs, tősgyökeres felsőzsolcai családba született. A zsolcai általános iskola elvégzését követően a Földes Ferenc Gimnáziumban tanult, ahol 1972-ben érettségizett. Az általános iskolával párhuzamosan az Egressy Béni Zeneiskolában hegedülni tanult. Tanulmányait ezt követően a Nehézipari Műszaki Egyetemen és a Dunaújvárosi Műszaki Főiskolán folytatta, később a Győri Széchenyi István Egyetemen szerzett szakmérnöki diplomát. Magashegyi és sziklamászó sportolóként válogatott versenyző lett, és ezen hobbija inspirálta - még a rendszerváltás előtt indított - alpintechnikai vállalkozásra. Az építészethez, építőiparhoz kapcsolódó sikerekkel és buktatókkal teli tevékenységeit, vállalkozásait a mai napig folytatja. A sporthoz való ragaszkodása a turisztikában és a kerékpározásban folytatódik. A szülői, családi hagyományokat követve és folytatva elsősorban szülővárosa közéletét pártfogoltja, segíti lehetőségei szerint. Több társadalmi szerveződésben is munkálkodik, de legerőteljesebben a Megbékélésért Polgári Egyesületben végzett kutatói, szervezői munkában bontakozott ki.