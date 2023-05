A Vasgyár városrészén található a DOKK Humánkikötő, ahol mindig érdekes dolgok történnek. Ezúttal ruha csereberét és bolhapiacot szerveztek. A kulturális programmal színesített közösségi találkozó kiemelt célja volt, hogy felhívja az emberek figyelmét a környezettudatos életforma fontosságára és értékeire – mondta Püspöki Péter, a DOKK Humánkikötő vezetője, az esemény szervezője. A látogatók számos értékes ruhát, köztük még sosem hordott darabokat is hoztak és vittek. A közösbe tett ruhák között az érdeklődők több különleges darabot is találhattak. A ruhaforgó mellett a bolhapiac is sikeresen zárult. Társasjátékok, kártyák, egyedi tárgyak cseréltek gazdát – tudatta a szervező.

Irodalom, zene és frissítő

A verőfényes időben a DOKK Humánkikötő udvara mini fesztiváltérré alakult szombaton. A szabadtéri színpaddá varázsolt belső udvarban a Montázs Diákszínpad, a Zrínyi Gimnázium és a Komlóstetői Református Általános Iskola diák önkéntesei segítették a program megvalósulását. A Montázs Egyesület és a Zrínyi Gimnázium diákjai, valamint a debreceni Abakusz Színjátszó Egyesület és a Nyitott Ajtó Baptista Középiskola Művészeti tagozatának végzős színész növendékei irodalmi felolvasásokkal, színpadi jelenetekkel, zenei produkciókkal szórakoztatták a közönséget. A Padlásgalérián a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak a Petőfi - 200 emlékév kapcsán készült alkotásaiból készült kiállítást láthattak a látogatók. Az udvaron felállított sátrak hűvösében házi süteményeket, zsíros kenyeret, házi szörpöket és limonádét fogyaszthattak a vendégek. A szülőkkel érkező gyerekek pedig szabadtéri játékokban próbálhatták ki ügyességüket.