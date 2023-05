Vasárnap délután megtelt a Diósgyőri VTK stadion környéke, ahol színes programokkal és zenés fellépőkkel ünnepelték a DVTK focicsapatának bajnoki címét az NB II-ben. A kora délutáni órákban a DVTK - ETO FC Győr meccs előtt sztárfellépők alapozták meg a hangulatot a stadion melletti színpadon, és a buli a mérkőzés és a díjátadó ünnepség után is folytatódik majd. Fellépett többek között Kiss Kevin, a 2022-es X-Faktor 2. helyezettje és az Animal Cannibals párosa is. Az éremátadás után a stadion melletti színpadon az Ildi Rider Zenekarral szórakozhattak az érdeklődők. Ugrálóvár, footdarts, teqball asztal, céllövő kapu és dekázó verseny is várta a szurkolókat, mindez a kicsiket és nagyokat is egyaránt megmozgatta.

Elégedettek a drukkerek

Legutóbb 2011-ben volt bajnok a DVTK, így ez az alkalom most kiemeleten fontos a szurkolók körében. Az eső ellenére is nagy a tömeg, akikkel beszélgettünk, egyöntetűen azt mondták, hogy nagyon örülnek a csapat sikereinek.

Gyurkó Anita a családjával érdekezett a meccsre és az az előtti programokra.

„Kissé féltünk attól, hogy esni fog az eső, de az idő kegyes hozzánk, a gyermekeim nagyon nagy foci drukkerek, így most ezt az alkalmat megragadva kilátogattunk a meccsre és a programokra” – mondta a boon.hu-nak. Hozzátette: náluk ez a hétvége családi programokkal telt, mert tegnap és mai is több eseményen vettek részt a városban. „A gyerekek nagyon élvezik az ugrálóvárat és a különböző sportolási lehetőségeket” – tette hozzá.

Kováts József is a családjával érkezett, elmondása szerint több évtizede DVTK-drukker.

„Ez egy hatalmas dolog az életünkben és nagyon sokat is jelent, hogy a fiuk ilyen szép teljesítményt értek el. A meccsekre általában barátokkal járok, de most a családom is elkísért a programok és a koncertek miatt” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy reméli, sikerül a mai napon is győznie a Diósgyőr csapatának. „Nem mindegy, hogy a diós, vagy a dió nélküli győr nyeri a mai meccset” – tette hozzá viccesen.