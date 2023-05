A tavasz a legváltozékonyabb évszakunk, állítják a szakemberek. Áprilisban az átlagosnál alacsonyabban alakult a hőmérséklet, körülbelül a mi térségünkben 2 fokkal volt hűvösebb a sokéves átlagnál, és ez a hűvös idő május második hetében is visszatért – magyarázta Erdődiné Molnár Zsófia, meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) miskolci munkatársa. De ez egy átlag, voltak ennél hidegebb és melegebb napok is. A meteorológus szerint most mediterrán ciklonok sorozata érkezik a Kárpát-medence fölé, az első a múlt héten csütörtökön érkezett, a második vasárnap, majd kedden jön a következő, és a mögött még további csapadékra lehet számítani, szerdán és csütörtökön záporok, zivatarok formájában.

Marad még a csapadék

A csapadékkal együtt lehűlés is jár, ezért is volt olyan nagy különbség az elmúlt napokban a hőmérsékletben az ország különböző részei között, főleg a maximum értékekben. Az északkeleti határ mentén, ahol nem esett, és a felhőzet sem volt olyan vastag, ott vasárnap 20 fok fölé melegedett a levegő, Miskolcon is 19 fokot mértünk. De a Dunántúl nyugati részén, főként a Kisalföldön 10-13 fokig emelkedett csak a hőmérséklet, 10 fokkal volt hidegebb, mint az északkeleti tájakon.

A következő napokban még marad a csapadékos idő, ami alacsonyabb hőmérsékletet von maga után. Érezhető felmelegedés a csapadék elmúltával, a hét második felétől várható, akkor 20 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, a hétvégén már 25 fokot is mérhetünk, elérjük az ilyenkor szokásos hőmérsékletet – mondta Erdődiné Molnár Zsófia.

Nem extrém, belefér a tavaszi időjárásba

A jó idő rendkívül relatív fogalom, mert van, akinek már ez is meleg időt jelent, de vannak, akiknek még ez is kevés – teszi hozzá a meteorológus. Ami most zavarja az embereket, az a tartósabban borult, csapadékos időjárás, ami péntektől javul számottevő mértékben. Addig viszont sok felhőre, ismétlődő esőkre, záporokra, olykor zivatarra kell készülni. A jövő héten azonban már 25 fok körüli hőmérséklet lesz jellemző. A mostani időjárás nem nevezhető extrémnek, ez a tavaszi időbe még belefér. Az április és május első hete főként az Alföldön szárazabb volt a szokásosnál, a talaj felső része kiszáradt, a mezőgazdaságban pedig az aszály jeleit lehetett felfedezni – mondta a meteorológus. Az, hogy most nagyobb mennyiségű csapadék érkezett, kifejezetten jól jött a frissen kelt nyári növények számára - teszi hozzá az OMSZ miskolci munkatársa.

Ahol éppen zárt felhőtakaró van és tartósan esik, ott 15 fokig sem melegszik a levegő, ahol pedig vékonyabb a felhőzet és nem esik, ott 20 fokot is mérhetünk – magyarázta Erdődiné Molnár Zsófia, meteorológus, OMSZ miskolci munkatársa.