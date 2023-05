A miskolci belváros határán magasodik az ég felé a 2011-ben végleg bezárt miskolci István malom silókomplexuma, amely hosszú évtizedeken át őrizte a térség kenyérnekvaló búzáját. Jó egy esztendeje egy akkor még rejtélyes felirat jelent meg az egyébként 55 méter magas siló Selyemrét felőli oldalán: KILÁTÓ. Az egykori malom telephelyét tulajdonló Átrium Ingatlanhasznosító Zrt. vezérigazgatója, Szabó Viktor lebbentette fel a fátylat a titok elől: az iparterület gazdája új funkciót szán az építménynek: a tetején egy kilátót alakítanak ki, hogy az oda elzarándokolók eddig nem látott perspektívából tekinthessenek le a városra és környékére. A malomkilátó kuriózuma, hogy jó időben látszanak a tetejéről a Tátra csúcsai is.

Jó gazdái lettek

Minden ott kezdődött, hogy 2011-ben végleg bezárták a malmot, az akkori tulajdonos Tiszpalakonya mellett épített egy minden tekintetben korszerű üzemet. A miskolci egykori István malom egészen 2017-ig tetszhalott állapotban volt. Minden mozdíthatót elvittek belőle. Az enyészetnek adott komplexumban az Átrium Ingatlanhasznosító Zrt. látott fantáziát, 2017-ben meg is vette az egész telephelyet, és megkezdődhetett a tereprendezés és az új funkciók kitalálása, kialakítása. Látványos momentum volt, amikor 2018 nyarán felrobbantották a kis silót.

„Azt szeretnénk, ha egy élhető, kellemes, energiatudatos környezet alakulna ki a volt malom területén. Éppen ezért napelemes rendszereket telepítettünk, gyarapítottuk a zöldterületeket. A terület nagyobb részének parkosítása is megtörtént, tujákat, lombos fákat ültettünk el és autóparkolókat alakítottunk ki. Úgy gondoltuk, hogy olyan mikrokörnyezet kell, ahol a gazdasági tevékenység és a kikapcsolódási lehetőségek jól megférnek egymással, sőt akár turisztikai látványosságok is létrejönnek. Az egykori malom irodaépületeit felújítottuk és java részét már át is adtuk bérlőknek - mondta Szabó Viktor. - Célunk egy olyan átfogó, az ingatlan egészére kiterjedő ingatlanfejlesztés, amely nemcsak cégünk, hanem Miskolc javára is válik.

A miskolciakhoz fordultak

Az ingatlanfejlesztés közepette a társaság szeretne emléket is állítani az egykori malom számára. Most Facebook-bejegyzésben kérték a miskolciak segítségét: „Nem találunk egyértelmű forrást arra vonatkozóan, hogy a korábbi István malom parkjában lévő talapzatokon milyen szobor, vagy emlékmű állhatott? Ha van infód róla, esetleg ismersz olyat, aki még láthatta, mondd el nekünk!”

Ezeket a talapzatokat találták az István malom parkjában

Némi nyomozás után a Boon.hu-nak sikerült a rejtély nyomára bukkanni. Sokat segített benne Szarka Gábor, aki – természetesen még a hősidőkben – igazgatta az István malmot. Őt sikerült megtalálnunk és tőle tudtuk meg, hogy a tapalzatokon egy Sajómercséről származó szívó gázmotor állt. Onnan vásárolták meg és állították ki a gépet menementó gyanánt a miskolci malom udvarán. Erre a célra épültek a talapzatok.

Mezőkövesdre vándorolt

Mint megtudtuk, később a muzeális értékű berendezést a mezőkövesdi Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumnak adományozták. Ott látható a mai napig kiállítva.

A betendezés ma már a mezőkövesdi múzeumban van kiállítva

Annak kevés az esélye, hogy újra Miskolcra vándorolna a gép, de más dolog kiállítására még felhasználhatók a miskolci malom udvarán árván maradt talapzatok.