„Emlékszem, amikor 2017-ben sikerült megszereznem a pék bizonyítványt a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért sikeremmel, már akkor azon gondolkodtam, hogyan lehet többet tanulni és magasabb szintet elérni. Amikor a Kisgergely Cukrászdában kerültem, egy év múlva már cukrász bizonyítványt is szereztem. Még mindig nem éreztem azt, hogy nekem ennyi elég lenne. Aztán 2021-ben leérettségiztem és bementem a Debreceni Márton Szakképző Iskolába, hogy nem indul-e cukrász technikus képzés. Akkor azt mondák, nincs rá jelentkező. Hozzákezdtem a toborzáshoz.

A sulival készítettünk egy kampányvideót, hogy minél több emberhez jusson el. Istennek hála 11 ember beiratkozott esti sütő-cukrász technikus képzésre” – mondta el a történetet Galamb Alex, aki az év embere lett az Észak-Magyarország és a Borsod Online szavazásán.

Mindenkinek sikerült

Elmondta: „A vizsga több részből áll. Kellett készíteni egy portfóliót, ami összefoglalója annak, amit a két éven át tanultunkl. Volt egy írásbeli, és mi voltunk az első olyan osztály, akik számítógépen írták. Nagyon nehéz volt, de azt gondolom, ez nem okozott nehézséget senkinek, mert sokat tanultunk. Aztán volt egy cukrász vizsga. Tételt kellett húzni mindenkinek, eldöntenpő, ki, milyen süteményt, vagy tortát fog készíteni. A tételben szerepelt egy kikészített sütemény és egy díszmunka, amit marcipánnal kellett burkolni és díszíteni. Nagy büszkeségünk, hogy mindenkinek sikerült a vizsga. Hozzá kell tenni, mi vagyunk az első olyan évfolyam az egész országban, akiknek sikerült a sütő-cukrász technikus képzés.”

A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Miskolcon, a Vasgyárban található. Nemcsak nappalisoknak, de felnőtteknek is indít képzéseket, pék-cukrász, hentes, kertész, virágkötő, tartósítóipari-termékkészítő, és parképítő szakmákban, amiket akár munka mellett is el lehet végezni. A nappalisoknak technikumi képzéseink az érettségi mellett szakmát is adnak.