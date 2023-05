- Pincekultúránk bemutatása érdekében és hogy a gazdáknak is kedvezzünk, május 27-én szombaton fesztivál jelleggel jubileumi Nyitott Pincék Napját hirdetünk meg. Idén 25 pince nyitja ki az ajtóit és kínál borokat, az öt pincesorból a külterületen található Kutyás Dűlőn és a településsel párhuzamos Felső pincesoron. Ezek közül nem is egy 60-80 méter hosszú, köztük a Miklósváriak pincéje is. A gazdák a borkóstolás mellett bográcsban főtt és kemencében sült ételekkel vendégelik meg a gasztro turistákat. A megváltott ticketek ellenében lehet bort kapni, amivel a helyi óvoda Meserét Alapítványát támogatjuk. 10-től 15 óráig a Meridián együttes fog vonulós muzsikát játszani, azaz megállnak minden pincénél és húzzák a talpalávalót. Mulatós zenét játszó sztárfellépőnk pedig a Matyi és a Hegedűs lesz. Óvodásaink, iskolásaink és helyi tánccsoportunk is föllép. Több vármegyénkbeli településről szoktak érkezni vendégek. A rendezvény két napja alatt 300-400 főre számítunk – részletezte Ujlaki Béla.