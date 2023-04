Megvásároltak egy családi házat, ahol 12 ember számára alakítanak ki lakóegységeket, ezen kívül 8 ember inkluzív körülmények között, bérházban talál majd új otthonra.

Reméli jó társaságba kerül

Nagy Krisztina édesanyjával, Nagyné Tóth Anikóval érkezett, hogy megnézze új, készülő otthonát, Miskolcon, a Kiss tábornok út 70 szám alatt. Az épületbe leghamarabb jövő év februárjában költözhet be, ahol egy saját szobát kap majd. A 33 éves Dawn-szindrómás fiatal hölgy a Martinkertvárosban él édesanyjával, aki szeretne róla a továbbiakban is gondoskodni, hiszen a mindennapi életvitelhez segítségre van szüksége.

„Nekem az a fontos, hogy úgy menjek el, hogy biztonságba tudjam a gyereket, mert ő még mindig gyermek. Én úgy látom, hogy ez a ház ad neki egy kis önállóságot is, mégis egy családias, gondoskodó légkörben lesz. Ő még nem igazán fogta fel mi fog történni, mert amíg én élek addig folyamatosan szoktatjuk majd hozzá az önálló élethez. Én bízom benne, hogy kialakul egy jó kis társaság, ahol jól fogja magát érezni” – mondta az édesanya. Jelenleg Krisztina a Szimbiózis Alapítvány Váltó utcai Napközi Otthonába jár, de ígéretet kaptak arra, hogy a továbbiakban is gondoskodnak majd ott a napközbeni felügyeletéről.

A hangokat észlelve a szomszéd, Bárdos Marianna is átjött a készülő házhoz, és elmondta mennyire örül, hogy lesznek lakók az eddig elhagyatottnak tűnő házban. Elmondása alapján ő rendszeresen átjár rendezgetni az udvart, így várja új szomszédait.

Százan várnak egy helyre

Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke óriási mérföldkőnek nevezte, hogy 20 fővel bővíthetik lakhatási programjukat. Jelenleg a szervezet hatvan fő számára nyújt családias jellegű lakhatási lehetőséget Miskolcon, öt különböző helyszínen. A legnagyobb házban tizennégyen, a legkisebben heten laknak. Mindegyik ház más és más. Van ahol magasabb szükségletű fogyatékos emberek, van ahol részben önálló érintett személyek élnek. Ami mindegyikben közös, hogy olyan fogyatékossággal élő emberekről van szó, akiket családjuk már nem tud tovább otthon nevelni (pl. idős szülő esetén) vagy számos esetben nincsenek meg a szülők és gyermekvédelmi intézményből érkeznek a lakók. Jelenleg a várakozási lista a Szimbiózis Alapítvány „intézményeiben” 1-1 helyre átlagosan 100 fő, ami azt is jelentheti, hogy akár 20 évet is kell várni a bekerülésre. Ezt a problémát orvosolja a pályázat, melynek segítségével most 20 új férőhelyet alakítanak ki.

Bérházi lakásokban

Ezek közül lesz egy 12 fős nagy családi ház, ahová Krisztina is költözhet majd, melynek működése a meglévőkhöz fog hasonlítani (éjjel-nappali felügyelet biztosítása), ugyanakkor a fennmaradó 8 fő esetében egy teljesen újszerű, az európai szakmai elvárásoknak megfelelően, a legmagasabb szintű inkluzív lakások jönnek létre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy három bérházi lakást vásárolnak, ahol 2-2 illetve 4 fő kerül majd elhelyezésre. Ők olyan fogyatékos fiatalok lesznek (akár párok is), akik számára csak kevés segítség szükséges a teljesen önálló élethez.