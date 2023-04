A rendszeresen bringázó három barát megalapította a Miskolci Kerékpáros Panasz Fórumot és ennek nyilvános Facebook-csoportját, amelyet az Új Miskolcon Láttam csoportban hirdettek meg. A lakosság véleményére kíváncsiak a helyi kerékpáros infrastruktúra biztonságával, korszerűségével kapcsolatban.

Gyerekeikre gondolnak

Ha te is úgy gondolod, hogy a meglévő kerékparutak, kerékpársávok nem biztonságosak, vagy csak szeretnél úgy kerékpározni Miskolcon, hogy ne attól rettegj, mikor ütnek el, akkor csatlakozz hozzánk!

– írja felhívásában Csanádi Zsolt szervező.

Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt végigvigyük. Nemcsak a most számít, hanem a jövő is, valamint a gyermekeink biztonsága. Terveink közt szerepel a már meglévő kerékpárutak és kerékpársávok biztonságossá tétele. Szeretnénk a városvezetésre nyomást gyakorolni, mert úgy látjuk, hogy egyenlőre csak az autósok érdekeit nézik.

Arról, hogy pontosan mit és hogyan is szeretnének, az ötletgazdával beszélgettünk.

Átgondolatlan útvonalak

A beszélgetésből kiderült, hogy a kezdeményezés egy a város által szervezett kerékpáros lakossági fórumból bontakozott ki.

– Két barátommal Csanádi Zsolttal és Lukács Szilviával részt vettünk március 22-én a miskolci Városházán egy Városi Estén, ahol a közlekedés volt a téma. Mi napi szinten használjuk a bringát, munkába is azzal járunk, és sportoláshoz is azt vesszük elő – mondta Nemcsák István, a Miskolci Kerékpáros Panasz Fórum ötletgazdája. – Több problémát is szóvá tettünk a városvezetésnek a kerékpárutakkal kapcsolatban. Például a diósgyőri kerékpárút szerintünk nagyon veszélyes, különösen a biciklivel közlekedő kisgyermekesek számára. A Kondor Béla utcán és az Előhegy utcán is sok veszély leselkedik a bringásokra. Az Árpád utcán pedig bevezették a bicikliutat egy szűk parkolóba, később pedig egy játszótérre, tehát az útvonal nem átgondolt. Továbbá Diósgyőr és Komlóstető között is épül egy új kerékpárút, amihez nem kérték ki a bringások véleményét. Kaptunk ígéreteket a városvezetéstől, de egyelőre egyik sem konkrét. Elterveztük, hogy továbbvisszük az ügyet, mert úgy látjuk, hogy nem jó irányba halad a miskolci kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés. Később egyesületet is szeretnénk ennek kapcsán alapítani. A fórumon keresztül pedig szeretnénk a miskolci kerékpárosok és rolleresek figyelmét is felhívni bizonyos problémákra és kíváncsiak vagyunk az ő bejelentéseikre és megoldási javaslataikra is. Ez alapján kidolgozunk majd egy megoldási javaslatot és fontossági sorrendet, amiben a városvezetés illetékesei elé terjesztjük az igényeinket. A Föld napján április 22-én készülünk az újabb Városházi Estére, amikor ezt benyújtanánk.

Szeparált utak épülnek

A témával kapcsolatban a miskolci Városháza sajtóosztályát is megkerestük. A Miskolci Részvételi Program részeként szervezett Városi Esték dilemmáiról google kérdőíveket indítottak el a helyi lakosság számára, amelyek a https://tervezzukmiskolcot.hu/ weboldalon érhetők el.

„A miskolci kerékpárutakat javarészt még az előző városvezetői ciklusban alakították ki, valóban felfestéssel, járdákon, utakon. Olyan is előfordult, hogy a felfestett biciklisávot szinte szó szerint nekivezették a járdán egy egyébként nagyon forgalmas buszmegállónak, ahol szinte mindig rengetegen várakoztak” – írta levelében Miskolc Polgármesteri Hivatalának Sajtó-, Kommunikációs és Városmarketing Osztálya. „A miskolci kerékpárút-hálózat bővítése jelenleg is gyors ütemben folyik, csak az elkövetkező hónapokban 9 kilométernyi új kerékpárút épül. A korábbi gyakorlattal szakítva azonban a város szakemberei arra törekszenek, hogy mindenhol, ahol erre lehetőség van, ne felfestéssel alakítsák ki az új útvonalakat, hanem különálló kerékpársáv, vagy szeparált kerékpárút épüljön. Ennek megfelelően az elkövetkező hónapokban megvalósuló kerékpárutak legnagyobb részét is így alakítják majd ki, és nem csupán felfestéssel.”

A helyi kerékpáros infrastruktúra biztonságosságával kapcsolatban megszólalt Kunalmi Zoltán, a Miskolci Kerékpáros Egyesület elnöke is. Az egyesület lakossági bevonással végzett kutatást a kérdésben, amelyre később visszatérünk.