Fennállásának 60. évfordulóját ünnepli ebben a tanévben az Encsi Váci Mihály Gimnázium. Az intézmény történetéről Vaszilyné Veres Hajnalkától, az iskola pedagógusától tudtunk meg többet.

Borsos István (1935 – 2020)

Fotós: ÉM

Mint mondta, Borsos István igazgató 1962 szeptemberében indította el – akkor még a Tokaji Gimnázium kihelyezett tagozataként – mintegy 50 fővel a gimnáziumi képzést Encsen. A következő tanévben, 1963-ban már az önálló Encsi Gimnázium igazgatójaként szervezett, gyűjtött maga köré tantestületet az ország különböző részeiből érkezett, elhivatott, vállalkozószellemű fiatal pedagógusokból, akikből rövid idő alatt egységes szemléletű, szakmailag, pedagógiailag igényes közösséget formált. A kis vidéki gimnázium megállta a helyét a vármegyei intézmények között, később pedig országos megmérettetésben is. Borsos István alkotó ember volt, művésztanár, ismert és elismert szobrászművész is.

Szívügye maradt

– Mi, abaújiak, tanítványainak százai és százai, valamint utódai a gimnázium tanáraiként, vezetőiként mégis azt gondoljuk, hogy legnagyobb „alkotása” a gimnázium megteremtése, színvonalassá tétele, elismertetése volt. 1995-ig, azaz nyugdíjaztatásáig volt a gimnáziumunk igazgatója, de azután is, azóta is szívügye maradt a „Váci”. Részt vett az iskolai eseményeken, rendezvényeken, örült diákjaink tanulmányi sikereinek, számontartotta azokat – fogalmazott a pedagógus.

Épült, szépült

– Borsos István utódja, Kormány Pál 1995-től 2005-ig volt a gimnázium igazgatója. Az ő vezetése alatti időben jött létre iskolánkban a közgazdasági szakközépiskolai képzés, és ehhez kapcsolódóan az OKJ-s végzettséget biztosító szakképzési évfolyam is. Ez a képzési forma a legutóbbi időkig eredményesen működött. Ő kezdte kiépíteni azt a számítástechnikai, informatikai rendszert, amely mára vármegyei szinten is korszerűnek mondható. Ekkor bővült az iskolánk négy új tanteremmel, tanirodával, ekkor épült az aula és a könyvtár. Az ő kezdeményezése vált 1998 óta szép hagyománnyá: ötévenként „nagytalálkozót” tartunk valamennyi volt „vácis” diák és tanár részére, éljenek bárhol az országban vagy a nagyvilágban. Igazi értelmiségi volt, művelt européer, aki itt Abaújban is sokoldalúan művelt, nyelveket beszélő, bárhol helytállni képes embereket akart nevelni, s tanítványainak nemzedékei köszönhetik neki nyelvtudásukat, műveltségüket – hangsúlyozta Vaszilyné Veres Hajnalka.

Méltó ünneplés

Hozzátette: az ő munkáját folytatta Malinkó András 2005-től 2010-ig igazgatóként, majd igazgatóhelyettesként. Vezetőként részt vett a testvériskolai kapcsolatok kialakításában, fenntartásában, a közös programok szervezésében és lebonyolításában.

– Az intézmény igazgatója 2010-től Karsai Attila, aki határtalan lelkesedéssel folytatja elődei munkáját. A 60 éves gimnázium tiszteletére egész évben tartó ünnepségsorozat vette kezdetét. Már az év elején fényképkiállítás mutatta be az intézmény 60 éves múltját, és közben zajlik a tanulóknak meghirdetett Petőfi 200 emlékév keretén belül egy többfordulós verseny. Az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium Rákóczi Szövetségének tagozata március 23-án „Rákóczi élete Borsitól Kassáig” című kiállítást szervezett a gimnázium aulájában Lezsák Miklós magángyűjteményéből. Szintén a gimnázium tiszteletére rendezi meg a humán munkaközösség szavalóversenyét, melyre szeretettel várjuk a vármegye irodalmat kedvelő diákjait és tanáraikat. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye az intézményünk 60 éves születésnapi bálja, melyre gálaműsorral készülünk. A rendezvény fővédnöke Mikola Gergely, Encs polgármestere, díszvendége Bényi Ildikó, a Magyar Televízió műsorvezetője – sorolta a pedagógus.