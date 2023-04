A felvételeket egy pszichológus is kielemezte.

Az arra járók felelőssége

Balogh Beáta klinikai szakpszichológus szerint szerint szerencse, hogy a lányok „megelégedtek” azzal, hogy az első felvételen a megalázott lány letérdepel, a másodikon szereplő pedig az ütéstől megtorpan. Ezek a felvételek közterületen készültek, ezért felmerül az arra járók vagy dolgozók felelőssége is, akik észlelhették a jelenetet – mondta Balogh Beáta, aki vélelmezte, hogy ez nem az első alkalom volt. Ez a jelenség a ma divatos szóval élve a bullying. Egy védekezésre képtelenebb, magányos egyént választanak ki a csoport tagjai, akik a csoporton belül különböző szerepeket tölthetnek be. De mindig van egy vezérbántalmazó, egy domináns személy. Ő mondja meg, hogy kit kell bántalmazni, mikor és hogyan, a többiek pedig általában beállnak mellé, különböző funkciókba. A kutatások azt igazolják, hogy mindig olyanok kerülnek bántalmazó szerepbe, akik nagy valószínűség szerint maguk is bántalmazottak voltak vagy éppen azok, illetve nagyon alacsony az önértékelésük és megpróbálnak így kompenzálni – ismertette a szakember.

Kiközösítés

Egy olyan közegben, ahol ez a helyzet megvalósulhat, ott nehezebb változást elérni, ennél sokkal kisebb bántalmazásoknál is a pedagógusnak kellene erre felfigyelnie és legyenek eszközei arra, hogy ebbe beleszóljon – állítja Balogh Beáta, igazságügyi szakértő. Véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az osztály közösségének összeszoktatására, mert már akkor elkezdődhet egy kirekesztődési folyamat. A csoportban valakit kiközösítenek, mert ő valamiben más, más az anyagi helyzete, más márkájú ruhát vagy éppen zenei stílust szeret. Ilyen apróság is elég ahhoz, hogy ne legyen valaki teljes értékű csapattag, és majd bántalmazottá váljon. Ha ezt a szülő és a tanárok nem veszik észre időben, akkor súlyos következményei lehetnek – mondja a szakember. Balogh Beáta szerint régen is voltak ilyen helyzetek, de ezek nem kerültek a nyilvánosság elé, mert nem volt hozzá megfelelő platform. Ezek megmaradtak a körön belül és így vagy úgy, de beavatkozás nélkül megoldódtak – teszi hozzá.

A probléma gyökere megmarad

Balogh Beáta szerint a bántalmazott oldalról elmondható, hogy teljesen egyedül van, hátrányban a többiekkel szemben, magányos, míg a bántalmazók többen vannak, nagyobb erőt képviselnek és a felvételen is látszik, hogy gúnyolják, bántó kijelentéseket tesznek rá, szidják, fenyegetik, ezt csak fokozza a lány megalázottságát és kiszolgáltatottságát. A szakpszichológus szerint általában ezek a személyek általában nem is mernek segítséget kérni és így újra és újra megismétlődhet a helyzet. Sajnos a depresszióig vagy pszichoszomatikus tünetekig is vezethet ez a szorongás, akár egészen az öngyilkosságig is. Balogh Beáta munkája során viszont pozitív példákkal is találkozik, amikor a szülők és a pedagógusok a problémát felismerve, közös erővel egy nyugodt, jó osztályközösséget alakítanak ki a gyermekek számára. A felvételről szólva a szakember elmondta, hogy nem derül ki, hogy a lányok egy osztályba járnak-e vagy sem, mert ha egy közösség tagjai, akkor egy komplex megoldásra van szükség, ugyanis ez magától nem fog megoldódni. Ilyenkor szokott az következni, hogy a bántalmazottat másik iskolába viszik, de ez nem megoldás, mert a probléma gyökere megmarad.

A jogászok hatásköre

A helyzetet súlyosbítja a szakember szerint, hogy nemcsak megtették ezt a lányok, hanem rögzítették is, melyet valószínűleg tovább is osztottak ismerőseiknek. Ez már a rendőrség és a jogászok hatásköre lesz, akár még a zsarolás lehetősége is felmerülhet – állítja a szakember. De hogy mindkét félnek pszichés támogatásra is szüksége lenne, az egészen biztos – mondta Balogh Beáta.