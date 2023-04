Kretovics István, a Szerencsi Kisgép- és Fénycentrum vezetője ismételten saját költségén vállalta az üzemeltetést. Hangsúlyozta: a cél nem változott, továbbra is örömet akarnak szerezni az embereknek. Sok új alkotást készítettek kifejezetten húsvétra. A fények mellett nyuszisimogató is várja a legkisebbeket. A bejáratnál becsületkassza van, aminek a bevételét a 25kw-os dízel generátor üzemanyag költségére fordítják a szervezők, számolt be róla a Szerencsi Hírek.

Az ünnepi fények a tervek szerint április 16-ig tekinthetők meg.

