A Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója korábban nyílt levélben elismerte, hogy több tíz milliót költöttek el a vállalat bükkszentkereszti üdülőjére, de szerinte ez a cég háromezer dolgozójának érdekét szolgálja – minderre azután került sor, hogy a közösségi médiában ez téma volt. A HírTv-nek azt nyilatkozta inkognitóban a cég egyik alkalmazottja, hogy a kétkezi munkások nem juthatnak a lehetőség közelébe.

Nem jártak ott

„A MIVÍZ-től a csőszerelők például biztosan nem jártak ott. A kollégáknak igazság szerint ez egy utolsó koporsószeg a dologba, hogy hülyének nézik őket” – húzta alá.

Azt is elmondta, hogy azért szavaztak Veres Pálra a 2019-es önkormányzati választásokon, mert azt ígérte, hogy a Holdingot átalakítja.

„Ennek ellenére csak az urizálást látjuk, és azt, hogy a város teljesen le van amortizálódva” – tette hozzá.

Korábban portálunk is foglalkozott a beruházással. Ismeretes, hogy ezt megelőzően a közösségi médiában az a hír jelent meg, hogy több tíz millió forintot költött a Miskolc Holding Zrt. az általa üzemeltetett üdülőjének felújítására. Dukai Zoltán, a vállalat vezérigazgatója a Bükkszentkereszten lévő üdülő felújítását azzal magyarázta, hogy az épület legutóbb közel húsz éve esett át felújításon, és a közvagyon, valamint az állag megóvása miatt mostanra elengedhetetlenné vált, hogy felújíttassák a tetőt, ami több helyen rendszeresen beázott, rongálva ezáltal a falak állapotát is. Felújították a vizesblokkokat, a külső teret, illetve légkondicionálókat szereltek be. A vezérigazgató nem tért ki arra, hogy a gyakran forráshiányra hivatkozó vállalat mennyit költött ezekre a munkálatokra, azonban arra igen, hogy a tagvállalatok tulajdonában lévő üdülők a teljes cégcsoport munkavállalóinak, azaz mintegy 3000 főnek a rekreációját szolgálják.