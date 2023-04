Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési modellje alapján a tavaszi iskolai szünet első napján, csütörtök délutántól Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék síkvidéki területein 5 centimétert is meghaladó friss hó hullhat, sőt, a Zempléni-hegységben akár ennek duplája is leeshet. A havazás ráadásul egészen péntekig át is húzódhat, adtuk hírül szerdán.