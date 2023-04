Tiltakozó sétával fejezték ki egyet nem értésüket a Görömbölyön élők szombaton. Ellenállásukat az váltotta ki, hogy a miskolci önkormányzat ugyan kerékpárútként emlegeti a Görömböly és Miskolctapolca között hamarosan épülő szakaszt, de a lakók tudomása szerint az nem kerékpárút lesz, hanem 7 méter széles autóút, két oldalt sárga színű kerékpárút jelzéssel. A helyiek attól tartanak, hogy jelentősen megugrik majd a forgalom az érintett utcákban.

Aggályosnak tartják

– Az utóbbi hetekben egyre több görömbölyi fejezi ki aggályait az épülő úttal és annak járulékos hatásaival kapcsolatban – fogalmazott lapunknak és portálunknak a séta szervezője, Bánhidi-Veres Tibor

– A korábban kommunikáltakkal ellentétben a beruházás fő célja nem is az, hogy a kerékpárosok aszfaltozott úton tudjanak áttekerni Tapolcáról Görömbölyre, hanem, mint ahogyan azt a 2017-ben benyújtott pályázati koncepcióban is írják, az, hogy Görömbölyön keresztül összekössék Miskolctapolcát a Déli Ipari Parkkal, ezáltal Miskolc gazdasági területei könnyebben megközelíthetőek legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A két városrészt összekötő közút koncepcióját egyébként még 2016-ban hagyták jóvá, de a kivitelezés csak idén tavasszal kezdődik el, és mivel TOP-os forrásból létesül, az útnak az év végéig el kell készülnie. Az érintett városrészek lakói több szempontból is aggályosnak tartják a beruházást, egyre többen adnak hangot aggodalmaiknak a Facebookon. Néhány nappal ezelőtt hozták létre a Görömböly Maradjon Csendes elnevezésű közösségi oldalt, ahol részletesen ismertetik a beruházással kapcsolatban felmerülő problémákat – jelezte a főszervező.