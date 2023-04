Múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában fogalmazta meg: bár januárban tetőzött az infláció, annak csökkenése még meglehetősen lassú és magas szinteken ragadt a fogyasztóiár-index, ezért még nem lehet kivezetni az ársapkákat. A szerdai kormányülésen ezt megtárgyalta a kormány és úgy döntött, hogy június 30-ig maradnak az ársapkák Magyarországon - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Biztosított az ellátás

Korábban írtunk arról, hogy egy január 13-tól hatályos rendelet kötelezi a boltosokat arra, hogy a befagyasztott árú termékekből még többet tartsanak. Korábban szinte az egész országban tapasztalható volt, hogy az élelmiszerboltokban az ársapkás termékek hiánycikknek számítottak, a helyük üres volt, s megfelelő raktárkészletet sem tartottak fenn a vállalkozók. A kereskedőknek már korábban is rendelet írta elő, hogy az árstopos termékekből – tojás, burgonya, 2,8 százalékos tej, olaj, liszt, cukor, sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát – az adott nap átlagos készletének megfelelő mennyiséget kell tartaniuk. A januárban életbelépett rendelet értelmében azonban már kétszer annyi ársapkás terméket kell készleten tartani, mint amennyi akkor volt, amikor az árakat befagyasztották.

Könnyebbséget jelent

Megkérdeztük a vásárlókat arról, hogy mi a véleményük a meghosszabbított intézkedésről. A legtöbben azt mondták, hogy könnyebbséget jelenet számukra, mert ezzel spórolni tudnak. Bodnár Bertalan a Boon.hu-tól tudta meg, hogy meghosszabbították az árstopokat. „Nagyon örülök neki, így is nagyon drága minden, de ha marad akkor érezhető, hogy több pénz marad a vásárlóknál” – mondta. Arra is kitért, hogy szerinte ilyen mértékben nem drágulhattak az élelmiszerek, szerinte a kereskedők is nyerészkednének a helyzettel.

Nagyné Szabó Ilona is hasonló tapasztalatokat osztott meg velünk. Szerinte mindenképp szükséges az intézkedések fenntartása. „Az ember alig vesz pár dolgot és minimum többezer forintot fizet a kasszánál, ahol lehet, ott muszáj segíteni az embereknek” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy a tejtermékeknél érezhető némi árcsökkenés és hasonló ár visszaesést vár a pékáruk esetében.

A szankciók is drágulást okoznak

A Publicus Intézet korábban készített egy országos reprezentatív közvéleménykutatást, ahol arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek szerint kinek köszönhető a jelentős mértékű áremelkedés. Tízből kilenc válaszadó szerint az elszálló energiaárak felelősek inkább az élelmiszerárak emelkedéséért. Kiderült a számokból, hogy 2022 októberéhez képest 14 százalékponttal csökkent (79-ről 65 százalékra) azok aránya, akik szerint a kormány gazdaságpolitikája a felelős. Ráadásul hat százalékponttal növekedett (57-ről 63 százalékra) azok aránya, akik szerint a brüsszeli szankciók okolhatók inkább a mostani árakért.