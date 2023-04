A lelki érzet is fontos

Az egész ország területéről fogadnak súlyos beteg gyermekeket, akik sokszor nagyon hosszú időt töltenek az osztályon, ez pedig speciális kihívásokat támaszt – hangsúlyozta dr. Cservenyák Judit, a Gyermek Onko-haematológiai és Csontvelő Transzplantációs Osztály, osztályvezető-helyettes főorvosa. Igyekeznek otthonossá tenni a környezetet a gyermekek és szülők számára egyaránt. Ennek érdekében színes kórtermeket, közösségi tereket hoztak létre, de az orvos-beteg kapcsolatot is úgy alakítják ki, hogy az barátságos, családias légkörben működjön. Rendszeresen járnak bohócdoktorok az osztályon, de számos egyéb programot is kínálnak a gyógyító munka mellett, ami a kis betegek mindennapjait jobbá teszi – jegyezte meg a doktornő

Az otthont viszik a kórházba

A Gyermek Rehabilitációs Osztály negyven éves, ők már azóta családbarát módon működnek – vélekedett Radányiné dr. Zahuczky Katalin, osztályvezető főorvos. Azok a gyerekek, akik erre az osztályra kerülnek, súlyos betegség után lábadoznak és már nagyon mennének haza. Ezt a nehéz időszakot szeretnék számukra megkönnyíteni. Ezért a mindennapi életet próbálják a kórház falai közé behozni, amelyben a családdal együttműködnek. Megünneplik a névnapokat, születésnapokat és más jeles eseményeket. Családfókuszú terápiát alkalmaznak. Vagyis a legfontosabb, hogy minél előbb hazabocsájtsák a gyógyult gyermeket – mondta a főorvos. Saját dolgozóiknak pedig egyebek mellett kiégés megelőző csapatépítő tréningeket szerveznek.

Rugalmas körülményeket biztosítanak

A szülészeti osztályon minden biztosítanak ahhoz, hogy az anya-, baba- és családbarát szemlélet érvényesüljön – mondta dr. Cziáky Tamás, a Szülészeti és Nőgyógyászati Centrum osztályvezető főorvos helyettese. Lehetővé teszik a kismama számára, hogy az apuka vagy bármilyen közel álló személy jelen legyen a szülésen és a vajúdás ideje alatt. Az aranyórát is támogatják, ami a szülők és a baba bőrkontaktussal való érintkezését jelenti és a későbbi pszichés fejlődésében van szerepe. Az alternatív szülési módokat is biztosítják, amelyhez különböző eszközöket vehet igénybe a szülő nő. Továbbá az orvos, illetve szülésznő mellett dúla is jelen lehet a szülésnél. A kismamák kényelme mellett az osztályon dolgozók igényeire is figyelnek – hangsúlyozta dr. Cziáky Tamás. Ha úgy kívánják, kisgyermek mellett dolgozhatnak rugalmasan, részmunkaidőben.