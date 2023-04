A napokban tartották a messze földön híres bodrogkeresztúri zsidó zarándoklatot, amelyet a község zsidótemetőjében nyugvó Reb Steiner Saje (1851–1925) csodarabbi halálozási évfordulója alkalmából szerveznek évről évre. Idén is több tízezer, csodaváró haszid zsidó érkezett a Csodarabbik útja zarándokút egyik jelentős állomására a világ minden tájáról.

– Vasárnaptól egészen kedd délig bezárólag minden a zarándoklat jegyében telt nálunk. Emiatt Bodrogkeresztúr 48 órán keresztül le volt zárva és megbolydult az egész falu – mondta Rozgonyi István, a település polgármestere. – Az ideérkező zarándokok a vasútállomásnál lévő parkolóban álltak meg az autóikkal és buszokkal. Majd onnan szállították be őket a Rubin család, a törvényes örökös tulajdonában lévő rabbiházhoz, amely ma Reb Steiner Saje Emlékház néven működik. Ezt követően pedig kisbuszokkal vitték fel a zarándokokat a rabbi sírjához imádkozni, a 18. században alapított zsidótemetőhöz. A Rubin család először tette magáévá ebben az évben az eseményt, mint hivatalos rendezvényt, az önkormányzat és a rendőrség együttműködésével. Talán ennek is köszönhető, hogy szépen rendezetten tudtunk mindent megszervezni.

Fontos zarándokhellyé vált

A kiemelt zarándoklaton kívül is, naponta több száz zsidó érkezik a településre.

– Bár a 70 ezres rekordot idén nem sikerült megdönteni, de több tízezer zarándok látogatott el idén is községünkbe a jeles napokon. Eddig az ukrajnai Humon számított a legfontosabb haszid zsidó zarándokhelynek, de a háborús helyzet miatt most háttérbe szorult. Európából nagy számban érkeztek hozzánk Hollandiából és Angliából. Azonban a legnagyobb számban Izraelből jöttek, de az Amerikai Egyesült Államokból, például New Yorkból és Dél-Afrikából is voltak vendégeink. A legtöbben egy éjszakát maradtak itt, így az elszállásolásukat és az étkezésüket is helyben oldottuk meg. Bár utóbbiról saját maguk gondoskodtak, mivel erősen zárt közösségről van szó. Amióta több zsidó zarándokút is keresztülfut a településen, egyre nagyobb szerep jut a vallási turizmusnak. A vallásos zsidóság szempontjából fontos rituális fürdők is megtalálhatók Bodrogkeresztúrban. Manapság naponta már körülbelül 250-500 látogatónk van – fejtette ki a polgármester.

Imáik meghallgattatnak

Az idei zarándoklat a jó együttműködés szempontjából volt kiemelkedő.

– Sikeres zarándoklatot zártunk rendkívül olajozott szervezéssel, még úgy is, hogy a látogatószám elmaradt a várttól, hiszen 30-40 ezren jöttek el idén – jelentette ki Goldmann Benjámin szervező, a zarándoklatot támogató cégek ügyvezetője. – Láthatóan jól érezték magukat a zarándokok és rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A falu lakói sem élték meg kellemetlennek a sokadalmat. Mi körülbelül 250-300 főt szállásoltunk el az önkormányzattal szoros együttműködésben saját vendégházainkban és kisvendégházakban. Szerencsen és Tokajban egy-egy nagyobb hotel szintén vállalta, hogy bekapcsolódik ebbe. Sokan azonban saját maguknak foglaltak szállást például Budapesten. Az Egyesült Államokból érkező magyar, romániai és lengyelországi felmenőkkel rendelkező zsidók gyakran rokonlátogatással is összekötik a zarándoklatukat. Olyan vendégeink is voltak, akik még soha nem jártak itt. Kifejezetten azért keltek útra, mert bíztak abban, hogy a csodarabbi sírjánál elmondott 3-4 órás imádságnak, kéréseknek nagy ereje van és akár csodák, gyógyulások is történhetnek.

Sátoraljaújhely a központ

A szatmári haszid zsidó közösség különleges szerepet tölt be az összzsidóságon belül.

– A haszid közösség, ahogy máshol, úgy Bodrogkeresztúrban is a végletekig összetartó, de kevés itt az állandó lakos. Nagyobb részt azokat a házakat vásárolják föl, amelyek korábban is az övék voltak. Mi a csodarabbi filozófiáját próbáljuk meg tovább vinni. A keresztúri irány a szatmári zsidósághoz tartozik, akik több százezren vannak. Ennek a megalapítója Teitelbaum Mózes rabbi, aki Sátoraljaújhelyen van eltemetve. A jelenleg is élő két szatmári rabbi óriási követőtáborral rendelkezik és a zsidó világban olyanok, mintha ők lennének a pápák. Két-háromszázezer ember folyamatosan jön emiatt hozzánk minden évben. Sokan érkeznek Londonból, Antwerpenből és Bécsből is. Van, aki évente, akár többször – emelte ki a szervező.