Újabb ciklusra nyerte el Deutsch Miklós a Miskolci Zsidó Hitközség elnöki pozícióját egyöntetű támogatással. Az előtte álló időszakban elsősorban a felújításokra és a közösségszervező munkára szeretne koncentrálni. Nagy álma, hogy a rituális fürdő mellett a Kazinczy utcai zsinagóga renoválásához is támogatást szerezzen.

– Először 2021. májusától két évig töltöttem be az elnöki pozíciót. Március végén, mivel az első ciklus lezárult, ezért új választást írtak ki. A jelenlegi ciklus azonban már négy éves, és a vezetőség, illetve a közösség biztatására dupla annyi időre vállaltam el újra ezt a szép feladatot – mondta Deutsch Miklós, a Miskolci Zsidó Hitközség újraválasztott elnöke. – A hitközség tagjai egy fő kivételével majdnem teljes létszámban megjelentek a szavazáson. Ez számomra azt támasztotta alá, hogy nagyon várják már, hogy belevágjunk az előttünk álló ciklusba, és nagy felhatalmazást kapott a vezetőség. Az egész országban ebben az időszakban folyt a zsidó hitközségekben az elnökválasztás. A most megválasztott elnökök fogják képviselni a közösségüket Budapesten, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségében (Mazsihisz).

Felújítás, közösség, szervezés

A régi-új elnök egyik fontos célja, hogy többeket vonjon be a Miskolci Zsidó Hitközség életébe.

Deutsch Miklós, a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke

Fotó: Ádám János



– A legnagyobb tervem a jövőre nézve, hogy kieszközöljem a miskolci zsinagóga felújítását. Legalábbis szeretném, ha ebben a kérdésben mielőbb előrelépés történne. A zsinagóga jobb oldalán, az udvaron található rituális fürdőnk, a mikvé felújításához pedig 40 millió forintos támogatást kaptunk a magyar kormánytól. Így annak tavasszal el tudjuk kezdeni a munkálatait, amelyek reményeink szerint egy éven belül befejeződhetnek. Mindemellett fontos feladatom a hitközség tagságának összetartása és a toborzás. Továbbá, hogy mindig meglegyen az a tíz zsidó férfi, akik lehetővé teszik, hogy a vallási előírásainknak megfelelően, együtt tudjunk imádkozni. Tehát istentiszteletet, minjent tudjunk tartani. Szerencsére ez egy ideje már stabilan meglévő létszám. Jelenleg hétfőn és szerdán van ima alkalmunk, valamint péntek este és sábeszkor, azaz szombat délelőtt. Ezeken körülbelül tizenöt hitközségi tag vesz részt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Miskolci Múzeumba és Látogatóközpontba napi szinten akár 80-100 fő is ellátogat, de ezek az emberek ritkán kerülnek ki a miskolci zsidóság köréből. Viszont a mi célunk nem is feltétlenül ez, hanem inkább a gyerekek, fiatalok elérése. Izrael megalakulásának 75. évfordulója alkalmából április 29-én 20 órára várjuk az izraeli nagykövetet a Miskolci Nemzeti Színházba. A soron következő rendezvények, ünnepségek közül pedig a legfontosabb a június 11-ei mártír emléknap a miskolci Avasi Izraelita Temetőben, amikor a holokauszt idején, a vármegyénkből elhurcolt zsidó áldozatokra emlékezünk. Hamarosan ennek a szervezését is el kell kezdeni – sorolta feladatait az elnök.