A Miskolci Szakképzési Centrum és a Miskolci Egyetem együttműködésének köszönhetően önismereti foglalkozáson vehettek részt miskolci diákok. A Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum adott otthont az önismereti foglalkozásnak, amelyen nagyon sok játékos feladat is előkerült. „A foglalkozás legfontosabb eleme az volt, hogy az erőforrásainkban megerősítettük őket, illetve lehetőséget adtunk arra, hogy ők is felfedezzék az erőforrásaikat, hogy egymásnak is adjanak visszajelzéseket erről” - mondta Fehér Tilla coach, aki egyben Borsod-Abaúj-Zemplén önbizalomnagykövete is. Hozzátette: mindezt nagyon sokféle oldalról járták körbe.