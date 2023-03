A Miskolci Állatkert Afrika-háza arra törekszik, hogy a fekete kontinens élővilágát minél széles körűbben bemutassa és felhívja a figyelmet a biológiai sokféleségre. Az Afrika-ház jelenleg 22 állatfajnak ad otthont. Legnagyobb lakói a huszármajmok és az örvös mangábék, de laknak itt egyiptomi tüskeegerek, rózsásfejű törpepapagájok, teknősök, gyíkok, óriás achátcsigák és ízeltlábúak is. Korábban egyetlen kígyófaj, a királypiton élt itt. A bemutató egyik otthonosan berendezett terráriumát azonban nem régen két újonnan beköltöző afrikai házisikló vette birtokba. – tette közzé közösségi oldalán az állatkert. – A két fiatal példány a Fővárosi Állat- és Növénykert ajándékaként érkezett Miskolcra. Bár már elfoglalták végleges helyüket, de barnás színük miatt, amellyel könnyen észrevétlenek tudnak maradni, csak az avatott szemű látogatóknak tűnnek fel.

Kedvelt terráriumlakók

Ezek a kistermetű kígyók Afrika nagy részén előfordulnak. Elterjedésüket jó alkalmazkodóképességüknek köszönhetik. Elsősorban fás és füves területeken élnek, és főként kistestű emlősöket zsákmányolnak. Leginkább sötétedés után aktívak. A nőstény egy évben akár többször is rakhat tojást. A fészekalj 5-12 tojásból áll. A kis siklók 65-70 nap alatt kelnek ki és 20-25 centiméteres testhosszal jönnek a világra. A kifejlett nőstények 100-120 centiméter, a hímek 60-70 centi hosszúságúra nőnek és akár tíz évnél is tovább élhetnek. Rágcsálózsákmány reményében szívesen keresik fel az emberek által lakott területeket, ezért kapták a házisikló elnevezést. Terráriumi tartásuk is népszerű, mert könnyen alkalmazkodnak a zárttéri körülményekhez. A tenyésztett példányok között fekete, homokszínű és vörös színváltozatokkal is találkozhatunk – olvasható az állatkert honlapján.