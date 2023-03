A protestáns egyházak a farsangot követő nagyböjti időszakban Jézus Krisztus szenvedéseit elevenítik fel a Biblia alapján. Továbbá a böjtöt mint vezeklési eszközt az egyházi év más szakaszaiban is szokták gyakorolni.

Az elcsendesedés ideje

– Az egyházi esztendő két nagy keresztyén ünnep – karácsony és húsvét – köré csoportosul. Advent első vasárnapjával kezdődik, és az örök élet vasárnapjával ér véget. Az első fél év pünkösdig tart, és a másodikkal ellentétben ünnepekben rendkívül gazdag. Az egyházatyák azért alakították ki az egyházi évet, mert fontosnak tartották, hogy az emberekkel megismertessük Jézus életének eseményeit – mondta Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi, a Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezet lelkésze. – A nagyböjti időszak felkészülés a legnagyobb keresztyén ünnepre, a húsvétra, amikor a Megváltó feltámadását ünnepeljük. A böjtben Jézus Krisztus számunkra a példa, aki a pusztában és nyilvános működése alatt is nagyon sok időt töltött imádsággal, ami segítette őt abban, hogy el tudja végezni önként vállalt szolgálatát. Nagyböjtben a hívő ember is megpróbál a világ zajától elcsendesedni, befelé és Isten felé fordulni. Egyfajta próbatétel is ez számunkra.

Egyéni lemondások

A protestáns hívek személyes fogadalmakat tesznek a böjti időben.

– A protestáns egyház a katolikus egyházzal szemben nem ír elő szigorú étkezési szabályokat és hústilalmat, mert sokszor nem az jelenti az igazi lemondást. Ezt arra alapozzuk, hogy Jézus azt mondta, hogy nem az teszi az embert tisztátalanná, ami bemegy a száján, hanem „ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert” (Mt. 15,18). Mi arra tanítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy arról mondjanak le a nagyböjti időszakban, ami igazán megkötözi őket, és ajánlják Istennek ezt az időt. Amennyiben a személyes fogadalmunkat sikerül megtartani, igét olvasunk és imádkozunk, az már önmagában közel visz a Teremtőhöz – fejtette ki az evangélikus lelkész.

Nagyböjti oltárkép

A nagyböjti időszak arra hívja a protestáns híveket is, hogy közeledjenek Istenhez. – Gyülekezetünkben minden vasárnapi istentiszteletnek Jézus szenvedéseivel kapcsolatos üzenete van. Az evangélikus egyházban a liturgikus színeknek is fontos üzenete van. A lila a bűnbánat színe, ezért az oltárterítő a nagyböjtben és adventben lilára vált. Mellé fehér virágokat teszünk ki. Templomunk oltárképét, amely ilyenkor is látható, Székely Bertalan festette, a templom százéves évfordulója alkalmából. Jézus a Getsemáne-kertben a címe, és Krisztus nagycsütörtöki imádkozását ábrázolja. A kép különlegessége, hogy a Megváltót fehér ruhában szokták ábrázolni, de itt sötétben van. Ez azt fejezi ki, hogy Jézus Krisztus magára vette a világ bűnét, azért, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet szerezzen – magyarázta a lelkipásztor.