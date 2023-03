A Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny országos döntőjének megnyitóján elhangzott, a verseny célja, egyebek mellett, az egészségügyi szakmák társadalmi presztízsének növelése, a szakképzés vonzóvá tétele a szakmák bemutatásának segítségével, ezzel is elősegítve a pályaválasztó fiatalok pályaorientációját. A versenyen, Miskolcon, két intézmény 12 diákja mérte össze tudását.

Nagy Szabina, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum tanulója, a verseny egyik résztvevője a megmérettetés előtt így fogalmazott: „szerettem volna kipróbálni magam, hogy hogyan reagálok stresszhelyzetben, és hogyan tudok így teljesíteni. Abban reménykedek, hogy valami szituációs feladat lesz, ami a való életben is megtörténhet, és remélem azt is, hogy olyan feladatok lesznek, melyeket már begyakoroltunk a gyakorlati helyen is, így nem fognak váratlanul érni.”

A versenyző diákok

Fotós: Ádám János

A verseny újszerű, hiszen az idén először rendezik meg itt helyben a döntőt – emelte ki Dulibán Lászlóné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei területi szervezetének elnöke. Az általános szakmai ismereteken túli tudást követelő verseny döntőjének résztvevő diákjai a jövőben könnyen tudnak majd beilleszkedni az egészségügyi rendszer munkájába – emelte ki az elnök, majd elmondta, hogy a döntőt megyei versenyek előzték meg, mely ugyancsak ezen a helyszínen zajlott, valamint egy országos írásbeli tudáspróbát is rendeztek az iskolákban.

Ugyanazok az eszközök, módszerek

Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója nyitóbeszédében az intézmény bemutatásán túl kiemelte, hogy a versenyen igyekeztek olyan körülményeket biztosítani, melyek a mindennapokban, a betegellátás során is előfordulnak, „ugyanazokkal az eszközökkel és módszerekkel fogják a műtéti technikához való asszisztenciát bemutatni, mint a valóságban. A főigazgató azt kívánta a diákoknak, hogy jó élmény legyen a versenyfeladatok teljesítése az egészséges stresszhelyzet mellett. A betegellátás során nagyon fontosnak tartja, hogy ne legyen diszkomfort érzésük, szakmailag higgadtan gondolják át a feladatokat, hogy a legmegfelelőbb kezelést nyújtsák a betegnek – tanácsolta dr. Révész János a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója.