Áldatlan állapotokról számol be a diósgyőri Bükk kapuja társasház egyik lakója. Az üres lakásokban a felújítást végző munkások mindenféle építési hulladékot és más szemetet hagytak, közöttük gyúlékony anyagokat is. Az egyik lakó ekként mutatja be az jelenlegi helyzetet:

„Bükk kapuja társasház és a szemét. Itt családok, gyerekek, idősek laknak. Elég egy elektromos szikra, és lángra kapnak a műanyag flakonok és a festékek! Az egérkéről (vagy patkánykáról) már ne is beszéljünk, amit a kutyáim megkergettek, mert kiszaladtak a szemétkupac alól, majd vissza alá! Valószínűleg már több mint egy éve áll ez a szemét az üres lakásokban, mert akkor dolgoztak itt az emberek. A szemeteskonténer helyett így oldották meg a szemétlerakást.”

Szeméttel teli lakás Fotó: olvasónktól



A lakó azt is leírta, hogy kihívták a hatóságokat, de nem történt semmi. A lakók pedig nem takaríthatják el a szemetet, mert az üres lakások ajtaján nem léphetnek be. Az áldatlan állapotokat is csak úgy tudta lefotózni az egyik lakó, hogy az egyik nap a földszinti, szeméttel teli lakás ajtaja véletlenül nyitva maradt.

A garázzsal sincs minden rendben. Korábban egy olyan fotót tett fel a közösségi oldalra az egyik ingatlantulajdonos, hogy a mélygarázsban bokáig ér a víz, amibe elektromos vezetékek lógnak. A lakók szerint ez is veszélyes, de nem tudtak előrébb jutni az ügyben.

Vízzel teli a garázs Fotó: olvasó

Már nem értékesítik

A társasház üres lakásait egyébként jelenleg is árulják, legalább is erről árulkodik az egyik ingatlanportál oldala. Azonban, amikor az ingatlanközvetítőt felhívtuk, azt mondta, ő már rég nem foglalkozik a Bükk kapuja társasházzal. Volt ugyan megbízásuk 2020 előtt, de már akkor is problémák akadtak a házzal a tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt. Amikor érdeklődött valaki valamelyik lakás iránt, akkor annak a megmutatása sem volt egyszerű dolog.

– Kár azért a társasházért, ingatlanos szemmel is, mert egyébként jó helyen van. Ha szépen felújították volna, és nem a galambürüléktől díszelegnének az erkélyek, akkor ott kellemes kis lakásokat lehetne értékesíteni – fogalmazott az ingatlanközvetítő.

Küldtünk kérdéseket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának a társasházban felhalmozott szemét és vízzel teli mélygarázs miatt. Ha válaszok megérkeznek, közöljük azokat.