Élményprogramokkal, közösségi eseményekkel mutatja be a tudományos világ hétköznapi oldalát a Miskolci Egyetem a kocsonyafesztiválon, az Almássy-kúria földszintjén kialakított bázisán (Miskolc, Városház tér 13.) március 3-5. között. Az Uni-Menü kínálatában többek között olyan különlegességek között válogathatnak az érdeklődők, mint a gépi tanulás, a megújuló energiák, az anyaghorgászat, de megismerkedhetnek a 3D nyomtató működésével, vagy a tudományos párkeresés rejtelmeivel is. Mindezek mellett karrierelemzés és -tanácsadás, az űrkutatáshoz és kódfejtéshez kapcsolódó bemutatók, robotprogramozás, ásványsimogató, jogi és egészségügyi ismereteket kínáló események is szerepelnek a programok között. Napközben kézműves foglalkozások, könnyűzenei minikoncertek, esténként izgalmas közösségi játékok ígérnek további tartalmas kikapcsolódást korosztálytól függetlenül. Az Uni-Menü választékában minden megtalálható, amit csak a Miskolci Egyetem kínálhat!

Mitől reszket?

A háromnapos egyetemi programban nemcsak az intézmény karai, hanem osztályai és intézetei is kínálnak saját programot.

Csak egy kis ízelítő: pénteken 15-17 óráig földtudományi játszóház várja az érdeklődőket, ahol többek között azt is megtudhatják, hogy mi reszket a kocsonyában, de megvizsgálhatják a kocsonyát geoinformatikai szemszögből is. Szombaton 19-20 óráig Ismerd meg világunkat! címmel külföldi hallgatók élménybeszámolói hangzanak el, kvízjátékkal kiegészítve, a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság szervezésében. Vasárnap 10-11 óráig a kínai gasztronómiába nyerhetünk bepillantást teakóstolóval és-ceremónával, valamint játékkal. Ezt a programot a Konfuciusz Intézet szervezi.

Pénteken tehát délután 3 órától, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától várja a tudományokra éhes fesztiválozókat a Miskolci Egyetem az Almássy-kúriában.